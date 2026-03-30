Vietbank Digital Plus tích hợp chuyển khoản, thanh toán, theo dõi chi tiêu, cá nhân hóa giao diện, bảo mật nhiều lớp, giúp người dùng quản lý tài chính và giao dịch thuận tiện.

Ứng dụng do nhà băng phối hợp VNPAY ra mắt ngày 30/3. Đại diện Vietbank cho biết, sự kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình hiện đại hóa hoạt động, lấy công nghệ làm nền tảng và khách hàng làm trung tâm để thúc đẩy tiến trình số hóa trong ngành ngân hàng Việt Nam.

Nền tảng được phát triển với mục tiêu nâng tầm trải nghiệm, tập trung vào ba yếu tố chính gồm tính đơn giản, an toàn và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính thuận tiện hơn trong các nhu cầu hằng ngày. Vietbank Digital Plus hướng đến trở thành nền tảng hợp kênh - nơi mọi giao dịch, tiện ích và nhu cầu tài chính được tích hợp, đồng bộ và cá nhân hóa, giúp người dùng kết nối liền mạch với thế giới tài chính số trong không gian duy nhất.

Đại diện hai bên tại lễ ra mắt ứng dụng ngân hàng số Vietbank Digital Plus. Ảnh: Vietbank

Với tính năng cá nhân hóa và trải nghiệm linh hoạt, người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc, hình nền, chủ đề, biểu tượng con giáp theo năm sinh, tạo dấu ấn cá nhân ngay trên ứng dụng. Giao diện tối ưu cho người dùng ở nhiều độ tuổi đảm bảo thao tác đơn giản, trực quan và thân thiện trong suốt quá trình sử dụng.

Ứng dụng cũng có hệ sinh thái tiện ích đa dạng, từ chuyển khoản, thanh toán, mua sắm, gọi taxi, đặt vé xem phim, vé máy bay, đến thanh toán hóa đơn... Tất cả đều tích hợp trong nền tảng duy nhất.

Vietbank Digital Plus quản lý và hoạch định tài chính hiệu quả bằng cách theo dõi thu chi theo thời gian thực, tạo báo cáo chi tiêu sinh động, đưa ra gợi ý chi tiêu tối ưu, hỗ trợ cân đối ngân sách, tiết kiệm, đầu tư hiệu quả. Ứng dụng còn tích hợp Voice OTT hỗ trợ các tiểu thương và hộ kinh doanh dễ dàng theo dõi biến động số dư ngay khi có giao dịch, đảm bảo kiểm soát tài chính kịp thời, chính xác.

Ông Võ Duy Anh Dũng, Giám đốc Khối bán lẻ Vietbank phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vietbank

Về mặt bảo mật, nền tảng áp dụng hệ thống bảo mật đa lớp gồm mật khẩu, nhận diện khuôn mặt (face ID), cảm biến vân tay (touch ID), xác thực OTP (SMS OTP và Soft OTP), xác thực sinh trắc học giúp bảo vệ an toàn cho mọi giao dịch. Ngoài ra, một số tính năng như Shake QR, chỉ với thao tác "lắc nhẹ", người dùng có thể quét mã và chuyển khoản tức thì tại màn hình trước đăng nhập, mang đến trải nghiệm độc đáo, nhanh chóng.

Theo ông Võ Duy Anh Dũng, Giám đốc Khối bán lẻ Vietbank, với mục tiêu "nâng tầm trải nghiệm", Vietbank Digital Plus thiết kế từ sự thấu hiểu khách hàng. Ngân hàng mong muốn mỗi thao tác giao dịch, mỗi trải nghiệm trên nền tảng đều mang đến cảm giác dễ dàng, tiện lợi và gần gũi. Vietbank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho công nghệ, dữ liệu cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng Giám đốc VNPAY phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vietbank

Phát biểu tại sự kiện ra mắt nền tảng, ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc VNPAY, cho biết chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là xu hướng, nền tảng tất yếu để nâng trải nghiệm cho khách hàng. Do đó, đơn vị đã dành toàn bộ nguồn lực, công nghệ tiên tiến để cùng Vietbank triển khai dự án này, đảm bảo tiến độ, chất lượng và độ ổn định cao nhất.

Trước đó, Vietbank cũng triển khai nền tảng ngân hàng số Vietbank DigiBiz dành cho khách hàng doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị tài chính, vận hành, dòng tiền minh bạch, hiệu quả. Việc đồng thời phát triển Vietbank DigiBiz và Vietbank Digital Plus cho thấy định hướng xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu quy trình vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng đang chuyển dịch theo xu hướng số hóa.

Hoàng Đan