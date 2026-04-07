Ra mắt ứng dụng cảnh báo giông sét, lũ quét

Sáng 7/4, Cục Khí tượng Thủy văn ra mắt ứng dụng "Thời tiết Việt Nam KTTV" cung cấp dữ liệu thời tiết theo thời gian thực, tích hợp cảnh báo thiên tai.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, ứng dụng khai thác nguồn dữ liệu từ hơn 2.600 trạm quan trắc trên toàn quốc, kết hợp 8 trạm radar thời tiết và các mô hình dự báo số trị. Dữ liệu về mưa, nhiệt độ, độ ẩm, gió được cập nhật mỗi 10 phút, cho phép người dùng theo dõi sát diễn biến thời tiết tại vị trí thực tế.

Ngoài thông tin thời tiết hiện tại, ứng dụng cung cấp dự báo đến 10 ngày, hiển thị theo chu kỳ 3 giờ. Các bản tin được xây dựng từ hệ thống tính toán của ngành khí tượng, đảm bảo độ tin cậy.

Ứng dụng theo dõi thời tiết theo thời gian thực.

Điểm nhấn của ứng dụng là hệ thống cảnh báo thời tiết nguy hiểm theo thời gian thực. Các hiện tượng như giông, sét, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất hay áp thấp nhiệt đới được cập nhật liên tục và hiển thị trực tiếp trên giao diện chính.

Trong đó, tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất được thiết kế theo vị trí địa lý, phân cấp ba mức độ rủi ro, giúp người dùng nhận diện nguy cơ và có biện pháp ứng phó. Hệ thống cảnh báo giông sét sử dụng dữ liệu định vị sét để phát hiện sớm khu vực có hoạt động điện tích mạnh.

Ứng dụng cũng cho phép tìm kiếm thời tiết tại mọi xã, phường trên cả nước, đồng thời lưu tối đa 10 địa điểm để theo dõi thường xuyên.

Cơ quan khí tượng cho biết trong các phiên bản tiếp theo, ứng dụng sẽ tiếp tục được bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, bão và nhiều tiện ích khác nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

"Thời tiết Việt Nam KTTV" hiện có mặt trên iOS và Android, được cung cấp miễn phí.

Gia Chính