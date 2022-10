Ra mắt trung tâm thông tin và thư viện về dệt may Việt Nam

Trung tâm Thông tin và Thư viện khám phá vải là tập hợp những thông tin về thị trường, nhà cung cấp nhằm phát triển ngành dệt may theo hướng hiện đại.

Dự án Trung tâm Thông tin dệt may Việt Nam (VTIC) và Thư viện khám phá vải (VFDC) được ra mắt trong hai ngày 12 -13/10 tại TP HCM do Công ty Giải pháp dệt may bền vững (STS) khởi xướng. Hai trung tâm ra đời với mong muốn từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị về dệt may, trở thành nền tảng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới và hướng tới sự phát triển bền vững. Dự án sẽ là nơi quy tụ vải và thông tin đi kèm từ các nhà cung cấp vải lớn của thế giới cùng những thông tin thị trường được cập nhật thường xuyên.

VFDC là nơi trưng bày hơn 20.000 mẫu vải từ Mỹ, Đức, HongKong, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam,... Khách hàng đến đây có thể đọc chúng như sách trên kệ. Với VFDC, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực cho quá trình tìm nguồn cung ứng vải và có thêm nguồn lực để ứng các đơn đặt hàng xuất khẩu, R&D.

VFDC là nơi trưng bày hơn 20.000 mẫu vải từ Mỹ, Đức, HongKong, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam,.... Ảnh: DTS

Với sự ra đời của VTIC và VFDC, STS kỳ vọng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ được tiếp sức cho mục tiêu chuyển đổi và phát triển bền vững. Trong dịp ra mắt hai trung tâm, STS đã tổ chức "Ngày số hóa vải và khám phá thị trường dệt may Việt Nam" với sự đồng hành của Liên minh chuyển đổi số DTS từ 12/10 đến 14/10. Tại chương trình này, khách hàng sẽ ôn lại lịch sử về ngành dệt may Việt Nam, giao lưu kết nối với những nhân vật nổi tiếng trong ngành từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình còn có 4 chủ đề hội thảo được doanh nghiệp quan tâm hiện nay như: "Số hóa vải, áp dụng vải số và giảm tác động môi trường", "Số hóa vải trong môi trường 3D", "Công nghệ may mặc & vải bền vững do AI tùy chỉnh, hóa học chức năng & sự thay thế bền vững cho ngành dệt nhuộm", "Lãi suất biến động & thị trường tiền tệ".

Khách tham quan nghe ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh DTS

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), ngành dệt may Việt Nam đang thay đổi rất nhanh chóng. Việc tiếp cận công nghệ, với dữ liệu lớn (big data), với mạng truyền thông xã hội đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới về may mặc với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 39 tỷ USD năm 2021.

Giới trẻ Việt Nam đang bắt đầu dấn thân sâu vào lĩnh vực sản xuất vải, hàng may mặc có truyền thống lâu đời. Các cách sản xuất vải cổ xưa, nhưng với kỹ thuật mới và công nghệ xanh cũng đang đi lên.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam nhận định năm 2022 là năm mà ngành phục hồi và lấy lại phong độ sau ảnh hưởng của đại dịch nhờ sự cố gắng của các doanh nghiệp và biện pháp hỗ trợ tích cực Chính phủ. "Thực trạng hiện nay là Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh ở bước dệt vải và chưa có có một cổng thông tin uy tín về thị trường dệt may để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiện theo dõi thường xuyên", ông Giang nhấn mạnh.

