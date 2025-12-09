Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa

Phòng khám Đa khoa GC&Phenikaa ra mắt tại Hà Nội, mục tiêu giúp phát hiện và điều trị sớm các bệnh mạn tính.

Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) và Tập đoàn GC (Hàn Quốc). Đại diện GC&Phenikaa Healthcare Center cho biết mong muốn tập trung toàn diện vào chăm sóc sức khỏe chủ động và tầm soát sớm ung thư và các bệnh lý khác bằng công nghệ cao. Thay vì chỉ tập trung chữa trị khi bệnh đã phát tác, trung tâm đề cao triết lý chăm sóc sức khỏe chủ động. Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là ung thư, bệnh mạn tính tim mạch, đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa... ngay từ giai đoạn rất sớm, từ đó can thiệp kịp thời.

Phòng khám Đa khoa GC&Phenikaa ra mắt vào ngày 5/12. Ảnh: GC&Phenikaa

Nhiều công nghệ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa về GC&Phenikaa Healthcare Center, nhằm hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn. Ví dụ hệ thống máy chụp CT, Mammo, siêu âm thế hệ mới, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, chi tiết, đóng vai trò hỗ trợ đưa ra kết luận y khoa chính xác.

Điểm nhấn đột phá là các máy tích hợp AI có khả năng phát hiện tổn thương chỉ từ 2-3 mm, độ chính xác trên 97%. Công nghệ này được áp dụng trong tầm soát ung thư vú, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung, đánh giá nguy cơ tim mạch và phát hiện các tổn thương tiền ung thư, ung thư trong nội soi đường tiêu hóa...

GC&Phenikaa đầu tư máy móc và thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Ảnh: GC&Phenikaa

Bên cạnh chẩn đoán hình ảnh, GC&Phenikaa ứng hệ thống xét nghiệm 100% tự động từ GC Labs. Việc áp dụng hệ thống máy xét nghiệm tự động hoàn toàn giúp loại bỏ các sai sót do thao tác thủ công, đảm bảo kết quả xét nghiệm có độ chính xác cao. Đồng thời ứng dụng giải pháp AI trong xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung ThinPrep, giúp rút ngắn thời gian chờ kết quả từ 3-5 ngày xuống còn 30 phút.

Trung tâm vận hành dựa trên hệ thống phần mềm y tế thông minh (HIS, LIS, PACS, EMR) và mô hình phòng khám không giấy tờ với vòng tay RF. Khách hàng chỉ cần một vòng tay trong suốt quá trình thăm khám, kết quả được lưu trữ đồng bộ trên thiết bị, rút ngắn quy trình thăm khám.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm để hỗ trợ người dân về mặt sức khỏe. Ảnh: GC&Phenikaa

Trung tâm quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Việt Nam và Hàn Quốc, đảm bảo chất lượng chuyên môn theo chuẩn quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn mang đến quy trình vận hành chuẩn mực, an toàn và chính xác.

"Với công nghệ tiên tiến, quy trình thông minh và đội ngũ tận tâm, trung tâm kỳ vọng trở thành địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ", đại diện Phòng khám Đa khoa GC&Phenikaa nói.

Văn Hà