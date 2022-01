Ra mắt trạm năng lượng tự nhiên hữu cơ Drinkizz tại TP HCM

Trạm năng lượng tự nhiên hữu cơ (O.N.E) của thương hiệu Drinkizz đầu tiên vừa ra mắt tại số 14 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.

Cung cấp thức uống có nguồn gốc hữu cơ, trạm năng lượng của Drinkizz ra đời với mong muốn giúp người dùng bổ sung năng lượng giữa căng thẳng trong ngày. "Trạm là sự kết hợp tuyệt vời giữa các thức uống O.N.E (năng lượng tự nhiên hữu cơ) và các nguyên liệu tươi đặt sắc khác", đại diện Drinkizz cho biết.

Trạm năng lượng tự nhiên hữu cơ (O.N.E) của thương hiệu Drinkizz tại số 14 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Ảnh: Drinkiz

Theo CEO Drinkizz Tyna Huỳnh (Huỳnh Đinh Hà Giang), năng lượng là nhiên liệu quan trọng để duy trì sự sống. Cơ thể bạn cần năng lượng để duy trì việc thở, bơm máu, di chuyển, phát triển cơ bắp, tiêu hóa... và các hoạt động khác mỗi ngày. Nguồn năng lượng tự nhiên trong cơ thể được sản xuất bởi ty thể - nhà máy sản xuất năng lượng trong từng tế bào bằng cách chuyển hóa đường, protein, chất béo, và các hợp chất hóa học khác với sự trợ giúp của oxy. Cuộc sống hằng ngày với chế độ sinh hoạt căng thẳng, ít vận động, cùng với việc tiêu thụ thực phẩm có chứa hóa chất tổng hợp, chất bảo quản... sẽ khiến ty thể bị hư hỏng vì có sự hiện diện quá nhiều của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do - những nguyên tử không ổn định là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng thiếu năng lượng, mệt mỏi, bệnh tật và lão hoá.

Nước uống O.N.E giúp nuôi dưỡng và tái tạo ty thể - nhà máy năng lượng của tế bào - giúp chúng khỏe mạnh để sản xuất năng lượng hiệu quả và duy trì sự sống của cơ thể. Drinkizz cung cấp nguồn năng lượng đầu vào với theine từ trà, hợp chất chống oxy hóa từ hoá bụp giấm, và silica từ măng tre giúp cơ thể khoẻ bền và đẹp tươi. Hương vị thảo mộc độc đáo, sáng tạo của Drinkizz được thiết kế bởi nhà đồng sáng lập Linh Nguyễn, bếp phó nhà hàng 2 sao Michelin - Paris. Nhờ thế, thức uống O.N.E đánh thức vị giác một cách tinh tế, mang đến sự sảng khoái và thư giãn. Mỗi lon O.N.E 250ml chỉ bổ sung 15g đường mía vàng hữu cơ, nằm trong ngưỡng an toàn so với lượng đường bổ sung khuyến nghị mỗi ngày của FDA là 50g giúp người uống không lo thừa cân béo phì.

Thức uống năng lượng tự nhiên hữu cơ (O.N.E) được sản xuất từ các nguyên liệu lấy từ trang trại hữu cơ đã đạt các chứng nhận quốc tế về organic như USDA Organic (Mỹ), Ecocert SA (Pháp)... Drinkizz là thức uống có dinh dưỡng được tính toán theo tỷ lệ giá trị dinh dưỡng hằng ngày (daily value) của Cục Quản lý Thực - Dược phẩm Mỹ (FDA). "Sản phẩm được áp dụng quy trình chế biến tự nhiên để bảo tồn hương vị thơm ngon và đảm bảo những dinh dưỡng tự nhiên chất lượng cao giúp cơ thể có đủ năng lượng tức thời và bền bỉ", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Nguyên liệu làm nên thức uống O.N.E của Drinkizz. Ảnh: Drinkiz

Ngoài các thức uống, Trạm năng lượng của Drinkizz còn giúp cộng đồng O.N.E khám phá và kết nối với phong cách sống lành mạnh, bao gồm thực phẩm và đồ uống hữu cơ, tập thể dục và duy trì các thói quen tích cực. Triết lý cộng đồng của O.N.E hướng tới là "Yêu năng lượng bản thân (kiss your energy) để sống trọn đam mê một cách bền vững".

CEO Drinkizz Tyna Huỳnh (Huỳnh Đinh Hà Giang) cho biết, tầm nhìn của Drinkizz là trở thành công ty chăm sóc năng lượng tích cực cho khách hàng, nhân viên và các đối tác khác trong chuỗi giá trị, đặc biệt những người nông dân đang làm việc bền bỉ cho nông nghiệp hữu cơ. Drinkizz hành động với nguồn lực địa phương và tư duy phát triển toàn cầu để giúp thế giới công bằng và bền vững hơn.

"Hầu như ai cũng lắc đầu khi được đề nghị chuyển đổi canh tác sang hữu cơ. Suốt 6 năm qua, chúng tôi đã phải kiên trì đến từng vùng nguyên liệu để thuyết phục và tự đầu tư cho bà con nông dân chấp nhận chuyển sang canh tác hữu cơ. Sau đó, chúng tôi đặt hàng đều đặn và bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường để bà con yên tâm canh tác hữu cơ", CEO Drinkizz cho hay.

Bên cạnh đó, với mong muốn phát triển bền vững, Drinkizz quyết định góp 1% doanh thu trên mỗi lon O.N.E vào "Quỹ Công bằng cho cuộc sống" để hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ lẻ, công nhân, nông dân vùng sâu vùng xa phát triển bền vững trên đất của họ.

Drinkizz là công ty đổi mới sáng tạo cung cấp thức uống năng lượng tự nhiên hữu cơ được thành lập tại Singapore vào tháng 8/2019 và tại Việt Nam tháng 1/2020. CEO Tyna Huỳnh đã rời Paris về Việt Nam để phát triển nông nghiệp hữu cơ cho bà con nông dân Tây Nguyên và đưa sản phẩm thức uống năng lượng hữu cơ tự nhiên Drinkizz vươn ra thế giới. Cô cũng là nhà sáng lập của Biophap, chuyên về thực phẩm hữu cơ đạt chuẩn quốc tế.

(Nguồn: Drinkiz)