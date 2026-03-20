Ra mắt tòa tháp Lusso Saigon do WorldHotels quản lý vận hành

Phát Đạt ra mắt dự án Lusso Saigon hợp tác với WorldHotels - thương hiệu khách sạn thuộc mô hình soft brand (liên kết thương hiệu) trong hệ sinh thái BWH Hotels.

Lusso Saigon là tòa tháp căn hộ do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) phát triển, được quản lý vận hành chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế bởiWorldHotels. Dự án theo mô hình "all-in-one", tích hợp hệ tiện ích trong cùng một tổ hợp, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp.

Trong khuôn viên, cư dân có thể tiếp cận chuỗi tiện ích như trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, khu mua sắm phong cách Nhật - Hàn - Việt, phòng khám, trường học nội khu, hồ bơi trên cao. Điểm nhấn là trung tâm thương mại Lusso Plaza ba tầng, được kỳ vọng góp phần gia tăng trải nghiệm cho cư dân và giá trị khai thác cho toàn dự án.

Tiện ích mua sắm, giải trí, sức khỏe, giáo dục được tích hợp tại Lusso Saigon. Ảnh: Phát Đạt

Bên cạnh hệ tiện ích, vị trí và hạ tầng cũng là yếu tố nổi bật. Dự án nằm trên mặt tiền đại lộ rộng 60 m, với hạ tầng đang hoàn thiện và dự kiến mở rộng toàn tuyến vào giai đoạn 2027-2028. Từ đây, việc kết nối đến các khu thương mại Aeon Mall, sân golf, cầu Ba Son và trung tâm tài chính quốc tế TP HCM thêm thuận tiện. Quy hoạch trạm metro trước dự án cũng được xem là yếu tố hỗ trợ giá trị dài hạn.

Theo đơn vị phát triển, khả năng tiếp cận hạ tầng chiến lược là một trong những tiêu chí quan trọng đối với các dự án hợp tác cùng thương hiệu quốc tế, do ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản và hiệu suất khai thác cho thuê. Khu vực xung quanh Lusso Saigon hiện tập trung đông chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao, tạo nguồn cầu lưu trú ổn định.

Sự kiện ra mắt tòa tháp Lusso Saigon quy tụ gần 2.500 người. Ảnh: Phát Đạt

Ông Bùi Quang Anh Vũ, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt chia sẻ, thị trường bất động sản đang chuyển dịch, trong đó người mua ngày càng ưu tiên chất lượng xây dựng, tiến độ triển khai và năng lực vận hành. Xu hướng này khiến các dự án áp dụng tiêu chuẩn quản lý quốc tế từ đầu trở nên thu hút hơn.

Từ định hướng đó, doanh nghiệp hợp tác với WorldHotels để vận hành Lusso Saigon theo mô hình "soft brand". Đây là hình thức liên kết thương hiệu trong ngành khách sạn, cho phép các dự án độc lập tham gia hệ thống toàn cầu, áp dụng tiêu chuẩn vận hành quốc tế nhưng vẫn giữ tên gọi và bản sắc riêng, thay vì đồng nhất hoàn toàn như các chuỗi khách sạn truyền thống.

Nhà phát triển Phát Đạt ký kết hợp tác với WorldHotels tại sự kiện. Ảnh: Phát Đạt

Ông Cyrill Czerwonka, đại diện BWH Hotels khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết WorldHotels triển khai đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ concierge và áp dụng quy trình quản lý, bảo trì theo chuẩn quốc tế tại dự án. Đơn vị này đồng thời kết nối cư dân với hệ thống dịch vụ và đặc quyền thành viên trên toàn cầu.

Mô hình cũng giúp kết hợp không gian sống riêng tư với dịch vụ khách sạn, qua đó nâng cao trải nghiệm và khả năng khai thác tài sản.

Đại diện Phát Đạt kỳ vọng việc áp dụng tiêu chuẩn vận hành quốc tế cùng hệ tiện ích đồng bộ sẽ giúp dự án duy trì chất lượng dài hạn, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư bảo toàn giá trị tài sản và tạo dòng tiền khai thác ổn định.

Song Anh