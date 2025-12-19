Ra mắt tổ hợp căn hộ Luxora Vĩnh Yên

Luxora Vĩnh Yên là tổ hợp căn hộ cao cấp bên hồ Đầm Vạc, kết hợp kiến trúc hiện đại, không gian sinh thái và hệ tiện ích đa lớp, hướng đến chuẩn sống cân bằng.

Dự án hướng đến việc hình thành không gian sống cân bằng, kết hợp kiến trúc hiện đại, yếu tố sinh thái và triết lý sống đề cao sự hài hòa nội tại. Luxora Vĩnh Yên tọa lạc tại Khu đô thị Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ - khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm phát triển mới của địa phương.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển khoảng một giờ để kết nối với Hà Nội, tiếp cận thuận tiện các trục giao thông chính như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2A và quốc lộ 2B. Lợi thế này giúp tăng khả năng liên kết vùng và mở rộng không gian sinh hoạt, làm việc.

Phối cảnh dự án Luxora Vĩnh Yên. Ảnh: Loxura

Nhờ hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, cư dân Luxora Vĩnh Yên có thể nhanh chóng tiếp cận nhiều tiện ích trọng điểm trong khu vực. Dự án cách trường học, chợ Vĩnh Yên, công viên, sân golf và Trung tâm Hành chính công khoảng 3-5 phút di chuyển. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Co.opmart Vĩnh Phúc nằm trong bán kính 7 phút, trong khi sân bay Nội Bài cách dự án khoảng 35 phút.

Nằm ven hồ Đầm Vạc - không gian sinh thái được xem là "lá phổi xanh" của khu vực, Luxora Vĩnh Yên được phát triển trên quỹ đất hơn 5.211 m2. Dự án gồm hai tòa tháp L01 và L02 cao 25 tầng, có hai tầng hầm, được tổ chức theo mô hình tổ hợp đa chức năng với shophouse, khu thương mại - dịch vụ, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp. Ở giai đoạn hiện tại, chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường tòa L02, trong khi tòa L01 dự kiến triển khai trong thời gian tiếp theo.

Dự án đáp ứng thị trường với 290 căn hộ, trong đó có 284 căn hộ thương mại với cơ cấu từ một đến ba phòng ngủ, diện tích 43-123 m2 và 6 căn penthouse diện tích lớn 192-389 m2. Các căn hộ được bố trí công năng hiện đại tối ưu hóa diện tích sử dụng và được bàn giao nội thất tiêu chuẩn cao cấp.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, kế thừa những giá trị đã hình thành từ Luxora Bắc Giang, Luxora Vĩnh Yên tiếp tục phát triển mô hình sống theo tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực Bắc Đầm Vạc. Dự án có thiết kế kiến trúc hướng hồ, sử dụng tỷ lệ kính lớn nhằm tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Hệ ban công kính toàn khối được áp dụng đồng bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm không gian sống, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố.

Lấy cảm hứng từ triết lý "Tĩnh trong động", Luxora Vĩnh Yên tổ chức không gian sống theo hướng cân bằng giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị. Yếu tố "tĩnh" được hình thành từ môi trường ven hồ, hệ thống cảnh quan xanh, không gian sống trong lành, tạo điều kiện thư giãn và tái tạo năng lượng. Trên nền đó, yếu tố "động" được phát triển thông qua các không gian làm việc, thương mại - ẩm thực, thể thao, vui chơi đa thế hệ và sinh hoạt cộng đồng.

Phối cảnh Sky Lounge trên mái. Ảnh: Loxura

Hệ thống 57 tiện ích được quy hoạch đồng bộ và phân tầng chức năng rõ nét giữa hai tòa nhà. Tòa L01 tập trung nhóm tiện ích "tĩnh" với công viên trên mái đầu tiên tại Vĩnh Yên, các không gian thư giãn như dạo âm viên, vườn cờ vây, khu onsen trong nhà. Trong khi đó, tòa L02 mang sắc thái năng động hơn với bể bơi, pickleball, sân golf 3D cùng các không gian kết nối cộng đồng như Sky Lounge, vườn BBQ. Sự đan cài có chủ đích giữa các lớp không gian giúp Luxora Vĩnh Yên trở thành nơi cư dân trải nghiệm trọn vẹn đời sống bằng cả năm giác quan, hướng đến sự cân bằng sâu sắc từ bên trong.

Với định hướng phát triển bài bản, kiến trúc khác biệt và triết lý sống lấy con người làm trung tâm, dự án bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp cho khu vực, góp phần định hình chuẩn mực sống mới bên hồ Đầm Vạc. Sự kết hợp hài hòa giữa vị trí chiến lược, không gian sinh thái và hệ tiện ích được tổ chức khoa học giúp dự án trở thành điểm đến an cư - đầu tư, đồng thời tạo dấu ấn trong tiến trình phát triển đô thị hiện đại.

Hoàng Đan