Ra mắt tiền truyện 'The Great Gastby'

Sách về Nick Carraway - nhà văn nghiện rượu trong "The Great Gastby" - ra mắt đầu năm sau.

Tiền truyện không phải do tác giả The Great Gastby - F.Scott Fitzgerald (1896 - 1940) sáng tác. Sách được nhà văn Mỹ Farris Smith viết nên dựa trên cảm hứng về nhân vật nhà văn Nick - người dẫn chuyện trong tác phẩm gốc.

Tiểu thuyết "Nick" do Farris Smith, phát hành tháng 1/2021 tại Mỹ. Ảnh: michaelfarrissmith.

Nội dung kể Nick tham gia Chiến tranh thế giới thứ Nhất. Khi trở về, anh đến Paris và có một mối tình vô vọng, sau đó ở tại New Orleans suy đồi và bạo lực. Chủ nhân giải thưởng Văn học Pulitzer năm 2002 - Richard Russo - nói sách tái hiện trần trụi sự tàn khốc của chiến tranh qua nỗi đau dai dẳng của người lính. Nhờ cảm nhận về con người thời đại, Nick hiểu rõ bản thân, có những suy nghĩ về "giấc mơ Mỹ" như pháo hoa - sáng bừng nhưng chóng tàn.

Trên Guardian ngày 15/7, Farris Smith nói: "Khi đọc Gatsby, tôi luôn tưởng tượng thêm về Nick vì anh chẳng nói gì về bản thân cả. Tôi viết ra giấy các ý tưởng và từ đó quyển truyện được hình thành". Tác giả đồng cảm với nhân vật: hoài niệm cho những điều đã mất và không chắc chắn về tương lai phía trước.

Nhà xuất bản No Exit cho rằng cái kết của sách hợp lý, nối kết với The Great Gasby tự nhiên. Trong truyện gốc, Nick Carraway phải điều trị chứng trầm cảm và nghiện rượu. Điều này được Smith lý giải thêm với ký ức chiến tranh đau khổ và năm tháng tuổi trẻ sôi sục, nhiều tham vọng.

Tạp chí Time vinh danh The Great Gatsby là một trong 10 tác phẩm văn học vĩ đại nhất mọi thời đại. Tác phẩm là tiếng vọng của nước Mỹ "những năm 20 gầm thét" (roaring twenties) xa hoa, giàu có nhưng chóng tàn. Tháng 1/2021, bản quyền sở hữu sách của gia đình Fitzgerald hết hạn, cho phép mọi người tùy ý chuyển thể thành phim, kịch hay viết sách.

Tiểu thuyết gia người Mỹ Farris Smith. Ảnh: Philippe Matsas.

Tiểu thuyết gia người Mỹ Farris Smith (Michael Farris Smith) sống tại Oxford, Mississippi. Anh nhận giải thưởng Nhà văn Mississippi năm 2014 với tiểu thuyết Rivers. Tác giả là cây bút quen thuộc trên The New York Times. Các tác phẩm đã xuất bản là tiểu thuyết ngắn The Hands of Strangers (2008), truyện ngắn In the Beginning (2012), tiểu thuyết Desperation Road (2017), The Fighter (2018), Blackwood (2020).

Quỳnh Quyên