Ra mắt thương hiệu giao hàng cho đơn trên 20 kg

Giao Hàng Nhanh ra mắt thương hiệu mới dành riêng cho các đơn hàng tải trọng trên 20 kg, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình vận hành.

Thông tin do đại diện doanh nghiệp nêu tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2025 (Vilog 2025). Thương hiệu mới có tên "Giao Hàng Nặng", nền tảng giao vận chuyên biệt cho hàng hóa nặng ký kích thước từ 20 kg. Việc ra mắt thương hiệu mới thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp nội địa trong đầu tư công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành logistics vốn chịu áp lực lớn về tối ưu vận hành và chuyển đổi số.

Đại diện Giao Hàng Nặng cho biết sự phát triển của thương mại điện tử, bán lẻ và công nghiệp kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng nặng gia tăng, song hạ tầng, nhân lực chuyên biệt và khả năng số hóa còn hạn chế. Trong khi giải pháp vận chuyển hiện nay chủ yếu tối ưu cho đơn hàng nhỏ và vừa, các đơn hàng khối lượng lớn thường phải xử lý thủ công, kém hiệu quả và chi phí cao.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại sự kiện Vilog. Ảnh: GHN

Giao Hàng Nặng ra đời nhằm giải quyết trực tiếp vấn đề này, ứng dụng tự động hóa và AI trong toàn bộ chuỗi vận hành. Định vị với thông điệp "Hàng nặng ký - Giá nhẹ ví", dịch vụ hướng tới khách hàng doanh nghiệp sản xuất, phân phối, chuỗi bán lẻ và gia công xuất khẩu - nhóm có nhu cầu vận chuyển ổn định, số lượng lớn, yêu cầu cao về độ chính xác và thời gian.

Gian hàng của doanh nghiệp tại triển lãm Vilog 2025. Ảnh: GHN

Theo Giao Hàng Nặng, toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, điều phối, phân tuyến đến giám sát vận đơn đều được số hóa, tự động hóa và tối ưu theo thời gian thực. Hệ thống phân loại tự động xử lý hiệu quả cả kiện hàng cồng kềnh, trong khi mạng lưới hơn 1.500 xe tải, 52 trung tâm kho vận, 1.000 bưu cục và 20.000 tuyến giao hàng liên tỉnh giúp triển khai dịch vụ trên phạm vi toàn quốc.

Tại Vilog 2025, Giao Hàng Nặng lần đầu trình diễn các ứng dụng AI tự phát triển dành riêng cho logistics hàng nặng. Hệ thống GHN AI Deep Insight có khả năng phân tích dữ liệu 5 năm kết hợp thông tin thị trường để xây dựng chiến lược vận hành. Công cụ GHN AI Ops Planning Assistant hỗ trợ dự báo nhu cầu, biến động nhân lực và đưa ra đề xuất điều phối theo thời gian thực. Hệ thống GHN AI Dynamic Routing tối ưu lộ trình giao vận phức tạp, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn lực so với cách vận hành thủ công.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ về công nghệ trong hệ thống vận hành. Ảnh: GHN

Việc ra mắt Giao Hàng Nặng đánh dấu bước tiến của doanh nghiệp trong chuyển đổi số và nâng cao năng lực logistics nội địa. Giải pháp công nghệ tự phát triển giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác với các đơn vị sản xuất, xuất khẩu có nhu cầu giao vận chuyên biệt. Thương hiệu này hiện đã trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam gia tăng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự xuất hiện của các giải pháp giao vận nội địa chuyên sâu như Giao Hàng Nặng có thể góp phần củng cố năng lực hậu cần, hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu bền vững. Giao Hàng Nặng kỳ vọng kết hợp AI, hạ tầng vận tải và năng lực quản lý để đưa logistics Việt Nam tiệm cận các quốc gia phát triển.

Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề "Logistics bền vững" diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại SECC, TP HCM, quy tụ doanh nghiệp, chuyên gia và lãnh đạo ngành công thương trong và ngoài nước nhằm thảo luận, giới thiệu giải pháp chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển bền vững. GHN đồng hành Vilog 2025 với vai trò nhà tài trợ Kim Cương.

Thái Anh