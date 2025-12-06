Ra mắt thẻ đồng thương hiệu SeABank - Mỹ Tâm









Đại diện nhà băng cho biết, sản phẩm đồng thương hiệu mang ý nghĩa kết nối giữa ngân hàng, nghệ sĩ và người dùng. Thẻ Visa SeASoul được thiết kế hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu nghệ thuật, đề cao giá trị sống tích cực, kết hợp giữa tiện ích tài chính, trải nghiệm cảm xúc và hoạt động cộng đồng.

Theo định hướng phát triển của SeABank, ngân hàng tập trung vào yếu tố con người và sự bền vững hơn là tốc độ hay quy mô tăng trưởng. Từ các chương trình cộng đồng cho đến nỗ lực chuyển đổi số, đơn vị hướng tới việc mang lại những trải nghiệm thân thiện, nhân văn và gần gũi hơn cho khách hàng.

Cùng triết lý đó, ca sĩ Mỹ Tâm, người có hành trình nghệ thuật bền bỉ suốt hơn hai thập niên cũng được công chúng yêu mến bởi sự tận tâm và tinh thần tích cực. Sự hợp tác giữa SeABank và Mỹ Tâm vì thế trở nên tự nhiên, khi cả hai cùng chia sẻ giá trị hướng thiện và khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực. Lần hợp tác này được xem là sự đồng điệu trong cách hai bên nhìn nhận về niềm tin, cảm xúc và trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng thời điểm ra mắt thẻ SeASoul, Mỹ Tâm trở lại với concert "See The Light", sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Thẻ SeASoul vì thế cũng mang tinh thần tương đồng với thông điệp "See The Light" - hướng con người đến lối sống tích cực, tử tế và gắn kết.



Mỗi chiếc thẻ được mở mới hay mỗi giao dịch được thực hiện vừa mang ý nghĩa tài chính, còn là cách để người dùng thể hiện niềm tin và giá trị sống nhân văn. SeABank và Mỹ Tâm cùng kỳ vọng SeASoul sẽ trở thành sản phẩm biểu trưng cho phong cách sống mới, nơi tài chính, cảm xúc và tinh thần sẻ chia song hành, góp phần tạo nên cộng đồng tích cực và văn minh hơn.

Thẻ SeASoul là sản phẩm kết hợp giữa công nghệ tài chính hiện đại và trải nghiệm cảm xúc. Bên cạnh vai trò là công cụ thanh toán với nhiều ưu đãi tiện ích, sản phẩm mới còn mang ý nghĩa như "cây cầu cảm xúc" kết nối fan, nghệ sĩ và thương hiệu, giúp người dùng cảm nhận âm nhạc, nghệ thuật và sự sẻ chia trong từng giao dịch thường nhật.

Đại diện nhà băng cho biết, nếu âm nhạc có thể chạm đến trái tim, thì SeASoul mang những giá trị đó đến đời sống thường ngày bằng loạt tiện ích, ưu đãi và trải nghiệm được thiết kế riêng cho người dùng. Ở đó, "Tâm giao - Tâm lành - Tâm an" trở thành ba tầng giá trị gắn kết cảm xúc, tài chính và tinh thần mà SeABank mong muốn mang đến cho mỗi khách hàng.

Đại diện cho biết thêm, tên gọi SeASoul biểu trưng cho tinh thần kết nối giữa cảm xúc, lòng tri ân và sẻ chia, thể hiện sự đồng điệu trong triết lý giữa SeABank và Mỹ Tâm, với thông điệp "Tri ân trọn vẹn - Kết nối thật Tâm". Sản phẩm được xây dựng trên ba tầng giá trị: Tâm giao, Tâm lành và Tâm an. Với Tâm giao, người dùng được trải nghiệm kết nối cảm xúc thông qua bộ sưu tập độc quyền "Made by Mỹ Tâm & SeABank" gồm các vật phẩm giới hạn mang dấu ấn riêng của nữ ca sĩ, được thiết kế như món quà tri ân. Chủ thẻ còn có cơ hội tham gia sự kiện đặc quyền do ngân hàng tổ chức như gặp gỡ nghệ sĩ, nhận vé concert sớm hoặc tham gia trải nghiệm không gian âm nhạc riêng. Thẻ được tích hợp công nghệ kết nối thông minh: chỉ cần chạm smartphone, người dùng có thể truy cập và thưởng thức các bản hit của Mỹ Tâm mọi lúc, mọi nơi.

Nếu Tâm giao nhấn vào yếu tố cảm xúc, thì Tâm an thể hiện sự an tâm trong chi tiêu và quản lý tài chính. Thẻ SeASoul mang đến loạt ưu đãi gồm: hoàn tiền đến 15% khi chi tiêu tại mytammusic và các nền tảng giải trí quốc tế như Spotify, Netflix, YouTube. Thẻ cũng hoàn 1% cho chi tiêu thuộc lĩnh vực ẩm thực, du lịch, giải trí và 0,2% cho các giao dịch khác; miễn phí trả góp ba tháng với giá trị đến 20 triệu đồng trên lần; hoàn phí thường niên từ năm thứ hai khi đạt điều kiện giao dịch. Bên cạnh đó thẻ cũng hoàn 100% giá trị phí tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số có đuôi 1601 (ngày sinh của Mỹ Tâm) khi mở thẻ. Các ưu đãi giúp khách hàng tận hưởng âm nhạc, du lịch và mua sắm linh hoạt, dễ dàng hơn.

Trong khi đó, Tâm lành đại diện cho tinh thần sẻ chia, "trái tim" của toàn bộ dự án. Mỗi thẻ SeASoul được mở mới và kích hoạt sẽ đóng góp 3.000 đồng vào Quỹ từ thiện SeABank hoặc MT Foundation, tổ chức thiện nguyện do Mỹ Tâm sáng lập. Hoạt động này giúp người dùng vừa giao dịch, vừa chung tay lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Đại diện nhà băng cho biết, mỗi ưu đãi trong sản phẩm SeASoul mang đến sự thuận tiện và an tâm cho người dùng trong chi tiêu, giải trí và du lịch. SeABank kỳ vọng SeASoul không chỉ là sản phẩm tài chính, mà còn là lựa chọn giúp khách hàng quản lý tài chính linh hoạt, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống hàng ngày.

Ra mắt thẻ Visa SeASoul là bước tiếp nối trong hành trình nhà băng xây dựng những sản phẩm tài chính gần gũi, nhân văn và bền vững. "Thông qua sự đồng hành cùng Mỹ Tâm, chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần sống tích cực, hướng đến cộng đồng và kết nối giá trị giữa con người - nghệ thuật - tài chính trong cùng trải nghiệm", đại diện nói.