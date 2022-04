Ra mắt tháp văn phòng The Hallmark tại cửa ngõ Thủ Thiêm

The Hallmark với tổng diện tích sàn 68.000m2, là tòa cao ốc văn phòng hạng A+ hiếm hoi ra mắt thị trường TP HCM trong bối cảnh nguồn cung nhỏ giọt.

Từ năm 2019 đến nay, văn phòng hạng sang tại Hà Nội, TP HCM và các thành phố lớn trong khu vực như Tokyo, Hong Kong, Thượng Hải... khan hiếm nguồn cung mới, trong khi nhu cầu thuê của phân khúc này tiếp tục gia tăng khi kinh tế hồi phục và tăng trưởng.

Một trong số ít dự án ra mắt dịp này là tòa tháp văn phòng do Công ty Cổ phần Gateway Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, nằm trong tổng thể dự án The Metropole Complex quy mô 7,6 ha; thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đường Trần Bạch Đằng, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Tòa tháp văn phòng đồ sộ The Hallmark nằm trong tổng thể dự án The Metropole Complex, tọa lạc ngay chân cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh phối cảnh: www.thehallmark.vn

Với lợi thế kế cận cầu Thủ Thiêm 2 vừa thông xe, The Hallmark được ví như cửa ngõ của Thủ Thiêm; thuận tiện kết nối với quận 1, 4, 7 và Bình Thạnh. Về tổng thể, khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được định vị như một trung tâm kinh doanh và thương mại (CBD) mới của cả nước và toàn khu vực, mang tính kết nối cao với khu trung tâm hiện hữu thông qua các đại lộ, các tuyến đường huyết mạch, ga Metro Bason và tuyến Metro số 1, các cây cầu và hầm Thủ Thiêm. Sự kết nối này cũng hứa hẹn hình thành các trường học, bệnh viện quốc tế, công viên, trung tâm nghệ thuật, bảo tàng, khu thể thao, bến du thuyền..., đưa bán đảo Thủ Thiêm sớm trở thành tâm điểm phát triển mới.

Nằm ngay nút giao giữa quảng trường Central Plaza Park, trung tâm hội nghị và nhà hát giao hưởng tương lai của bán đảo, The Hallmark thuận tiện tiếp cận các khu vực trọng yếu trong tương lai. Từ đây, khách thuê vừa có tầm nhìn bao quát toàn thành phố, vừa có thể dễ dàng kết nối hệ thống tiện ích, công viên cây xanh, tận hưởng phong cách làm việc hiện đại và trải nghiệm không gian triển lãm, nghệ thuật tinh tế.

Tương xứng với vị trí đắc địa, The Hallmark được chủ đầu tư định vị ở phân khúc văn phòng hạng A+, nơi quy tụ cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu và các tập đoàn đa quốc gia. Đi cùng định hướng đó là những tiện nghi cao cấp, ứng dụng công nghệ mới, sẽ kiến tạo nên môi trường làm việc hiện đại đẳng cấp quốc tế, đúng chuẩn văn phòng hạng A+ trên thế giới.

The Hallmark có quy mô 30 tầng nổi, với 26 tầng làm văn phòng cho thuê, 4 tầng dành cho thương mại dịch vụ và không gian ẩm thực. Trên tổng diện tích sàn 68.000m2, diện tích mỗi sàn dao động từ 1.600 đến 2.300 m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp tới những tập đoàn tên tuổi quy mô lớn.

Tòa tháp The Hallmark 30 tầng sở hữu mặt đứng vuông vức với bốn mặt tiền có tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Ảnh phối cảnh: www.thehallmark.vn

Tòa tháp sở hữu mặt đứng vuông vức với bốn mặt tiền đắt giá, chiều cao trần 2,75m, sàn nâng 100mm và thiết kế không cột (column-free) tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tối ưu tầm nhìn, gia tăng năng suất và thúc đẩy cảm hứng làm việc. Toàn bộ mặt ngoài ốp kính SYP cao cấp hai lớp dày 30mm cách nhiệt, cách âm, chống tia UV; bên trong trang bị hệ thống thông gió và lọc không khí HEPA chuẩn y khoa cùng hệ thống làm mát thụ động, hỗ trợ giảm thiểu mức sử dụng năng lượng và điện năng của tòa nhà.

The Hallmark hướng đến mục tiêu đạt chứng chỉ công trình xanh Green Mark uy tín của Singapore. Ngoài những không gian chức năng, chủ đầu tư ưu tiên các trải nghiệm sức khỏe và phong cách sống, với nhiều không gian thư giãn được bố trí tại các khu vực chung. Tầng 5 tòa tháp được thiết kế mở với sân vườn bao quanh, tạo nên một không gian giao tiếp ngoài trời năng động trải tầm nhìn bao quát ra Quận 1 và sông Sài Gòn.

Tòa nhà trang bị 20 thang máy tốc độ cao thương hiệu Schindler, một trong những thương hiệu cao cấp nhất toàn cầu, vận hành AI thông minh hạn chế tối thiểu thời gian chờ (tối đa 35 giây trong giờ cao điểm). Trong đó có 16 thang máy đến các tầng thấp (1-16) và tầng cao (17-29); ba thang máy đậu xe từ ba tầng hầm đến tầng trệt và một thang máy cứu hỏa, dịch vụ.

Ba tầng hầm được bố trí giữ xe chuyên dụng cho ôtô và xe máy. Trạm sạc cho xe điện được tích hợp tại các tầng để xe, đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng xanh của giới văn phòng. Tầng hầm B1 có bố trí chỗ để xe đạp, trang bị phòng chờ dành cho tài xế và nhà vệ sinh có phòng tắm. Nhà vệ sinh mỗi tầng văn phòng cũng được lắp đặt trang thiết bị cao cấp hiện đại, với các phòng vệ sinh dành riêng cho khách VIP.

Ngoài cơ sở vật chất chất lượng cao, tòa nhà sẽ được quản lý vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp cùng hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) thông minh đạt tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng công nghệ không chạm tối tân, sảnh đón trả tận cửa, không gian tiếp tân sang trọng, thẻ ra vào riêng, bảng điều khiển thang máy (COP) không nút bấm, thiết bị an ninh và camera 24/7 bố trí khắp tòa nhà.

Sảnh chính tòa tháp The Hallmark. Ảnh phối cảnh: www.thehallmark.vn

"Dự án được đặt tên The Hallmark - định danh của một tiêu chuẩn cao cấp, chất lượng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn phát triển một toà nhà hạng A+ biểu tượng đầu tiên nơi cửa ngõ khu đô thị mới, một địa điểm danh giá, hiệu suất cao. Cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, The Hallmark sẽ đón đầu sự phát triển sôi động của Thủ Thiêm với tầm nhìn hướng về tương lai Việt Nam", ông Karl Trương – Giám đốc Phát triển kinh doanh, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Sự kiện cầu Thủ Thiêm 2 thông xe mở ra nhiều cơ hội mới cho các dự án bất động sản tại khu vực này, trong đó có tòa tháp The Hallmark. Tòa nhà hiện được triển khai xây dựng đến tầng 11 và dự kiến khai trương vào đầu năm 2023 theo đúng tiến độ.

Sự xuất hiện của The Hallmark được các chuyên gia đặt nhiều kỳ vọng. Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, The Hallmark là tòa nhà văn phòng hạng A+ sắp ra mắt vào năm 2022, rất tiềm năng cho thị trường văn phòng TP HCM. Đây được xem là toà nhà văn phòng hạng sang hiếm hoi chào thị trường năm nay, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Hoài Phong