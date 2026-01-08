Ra mắt sàn thương mại điện tử nông sản Freso

Sàn thương mại điện tử nông sản Freso quy tụ hơn 100 nhà cung cấp với quy trình giao dịch được chuẩn hóa, minh bạch nguồn gốc, được Viettel Digital ra mắt ngày 5/1.

Freso kết nối trực tiếp nguồn cung từ nông trại, hợp tác xã đến các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê (F&B) theo mô hình B2B. Nền tảng có danh mục hơn 10.000 mặt hàng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hóa đơn VAT cho các giao dịch.

Freso được triển khai chủ yếu tại Hà Nội và TP HCM - các địa bàn tập trung 2/3 trong tổng số hơn 323.000 cơ sở F&B đang hoạt động trên cả nước (tính đến cuối 2024, theo số liệu của iPOS và Nestlé Professional). Đại diện Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) cho biết, việc triển khai tại các trung tâm tiêu thụ trên cho phép nền tảng tiếp cận trực tiếp khu vực có quy mô giao dịch lớn, hỗ trợ các đơn vị làm quen với hình thức giao dịch nông sản minh bạch, có dữ liệu và thuận tiện cho công tác quản trị.

Các tính năng trên Freso. Ảnh: Viettel Digital

Thông qua Freso, quá trình kết nối cung - cầu từ nông trại, hợp tác xã đến nhà hàng được tổ chức tập trung hơn. Cách tiếp cận này giúp giảm tình trạng giao dịch phân mảnh và phụ thuộc nhiều khâu trung gian. Thông tin về nhà cung cấp, sản phẩm và chứng từ được quản lý thống nhất, qua đó nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro trong quá trình giao dịch. Đồng thời, mô hình này góp phần xây dựng các chuẩn mực giao dịch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Theo Viettel Digital, việc ra mắt Freso diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang phát triển "kinh tế nông nghiệp". Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các văn bản như Quyết định 150/QĐ-TTg, Quyết định 56/QĐ-BTTTT và Nghị quyết 19-NQ/TW đều nhấn mạnh yêu cầu tổ chức sản xuất - kinh doanh theo chuỗi giá trị. Trọng tâm là hiện đại hóa kênh thương mại, đưa nông sản lên các nền tảng số, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và chuẩn hóa chứng từ giao dịch.

Trên thực tế, các đơn vị tiêu thụ như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê đang chịu áp lực ngày càng lớn về quản lý hóa đơn, chứng từ và dữ liệu giao dịch. Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/6/2025, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện áp dụng phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc tổ chức giao dịch đầu vào - đầu ra theo hướng minh bạch, có dữ liệu và dễ truy xuất, nhằm giảm rủi ro, đảm bảo vận hành ổn định.

Đại diện cho biết thêm, cùng với tiến trình phát triển kinh tế nông nghiệp và chuyển đổi số quốc gia, sàn thương mại điện tử mới hướng tới góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu, quy trình giao dịch chuẩn hóa. Qua đó, nền tảng góp phần tạo tiền đề để nông sản Việt nâng cao giá trị, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường.

Viettel Digital là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực fintech. Trước Freso, tổng công ty đã triển khai các nền tảng tài chính số quy mô lớn như: Viettel Money phục vụ 30 triệu người dùng cá nhân và VT Finance dành cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Hoàng Đan