Ra mắt sách 'Kinh thánh Cựu ước'

Cuốn "Kinh thánh Cựu ước" lý giải nguồn gốc vũ trụ, tiến trình lịch sử của người Do Thái, phát hành trong tháng 5 trong nước.

Tác phẩm nói về giao ước cũ (cựu ước - old testament) giữa Thiên chúa và Do Thái, trước thời chúa Jesus giáng sinh. Kinh thánh Cựu ước chia thành bốn phần chính: Lề luật hay Ngũ kinh, Sử và truyện, Thi phú, Nhóm sách tiên tri.

Lề luật hay Ngũ kinh được người Do Thái gọi chung là Torah. Phần này lý giải nguồn gốc vũ trụ, nguyên do hình thành giao ước giữa Thiên chúa và Do Thái. Ngoài ra, tác phẩm trình bày một cách hệ thống toàn bộ các lề luật, giáo lý quan trọng của Do Thái giáo từ khởi thủy đến nay.

Sử và truyện thuật lại tiến trình lịch sử của người Do Thái và quá trình gìn giữ, duy trì giao ước thiết lập giữa họ với Thiên chúa. Ngoài các yếu tố về lịch sử dân tộc, tôn giáo, bộ khung lề luật phủ khắp đời sống tinh thần người Do Thái, phần này có các chi tiết về dòng dõi của chúa Jesus, những ký hiệu sẽ lặp lại ở các sách Tin mừng (thuộc Tân ước) báo hiệu sự xuất hiện của đấng Messiah cứu thế vốn thuộc dòng vua David.

Sách gồm 2.388 trang, do nhà xuất bản Tôn Giáo và Omega+ phát hành. Ảnh: Omega+

Thi phú là nhóm sách để những tri thức Do Thái thể hiện sự khôn ngoan thông qua kinh nghiệm sống và khả năng lý luận. Họ chú tâm tới thân phận của con người đặt dưới ánh sáng soi chiếu của Thiên chúa.

Nhóm sách tiên tri xoay quanh những người giữ trọng trách loan báo lời của chúa. Đôi khi, nó được xem là giáo điều, đậm chất giảng thuyết nhưng lại là phần quan trọng nếu muốn tìm hiểu về giao ước giữa Thiên chúa và dân được chúa chọn.

Phần dịch do Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn - học giả của Giáo hội Công giáo Việt Nam - thực hiện trong suốt 15 năm, từ 1956 đến khi qua đời năm 1975. Cuối năm 1976, phần còn lại dở dang được các vị trong dòng tu hoàn thiện.

Đại diện Omega+ cho biết bản dịch được thực hiện dựa trên các nguyên bản tiếng Hipri, Aram, Hy Lạp và đối chiếu với các bản Syri và Latinh. Linh mục đã chú giải kinh thánh một cách tỉ mỉ, tìm ra sự khác nhau trong từng câu giữa các văn bản gốc. "Cha Thuấn còn thực hiện một lớp chú giải khác bên lề sách, với nhiều trang chi chít ký tự và số, mục đích chỉ ra các đoạn trùng nhau, hoặc tương đồng về ý tưởng trong cùng một quyển sách", đại diện nói.

Kinh thánh Cựu ước nhằm giúp người đọc tiếp xúc với lịch sử một dân tộc, tôn giáo ở nhiều khía cạnh: Tiến trình hình thành và phát triển của một cộng đồng từ du mục đến cát cứ một vùng đất, hệ thống luật lệ và luật pháp; dân tộc tính, khía cạnh thần bí về nguồn gốc khởi thủy và giao ước với Thiên chúa độc nhất của Do Thái.

Hiểu Nhân