Ra mắt quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương được ra mắt ngày 24/10, với mục tiêu trở thành nền tảng thiện nguyện số minh bạch và bền vững, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên toàn quốc.

Quỹ từ thiện được xây dựng trên nền tảng số, hoạt động dựa trên bốn giá trị cốt lõi: Minh bạch - Gắn kết giá trị - Lan tỏa cộng đồng - Tác động bền vững. Dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống kiểm toán độc lập, quỹ cam kết minh bạch trong mọi hoạt động: công khai thông tin, tài chính và tác động xã hội. Tất cả nguồn thu - chi đều được công bố rõ ràng để nhà tài trợ và công chúng có thể theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế.

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Vân Linh, Phó Chủ tịch Ban sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương cho biết, quỹ ra đời với khát vọng trở thành cầu nối giữa lòng nhân ái và những hành động thiết thực, biến tình yêu thương thành sự sẻ chia cụ thể, thông qua cơ chế thiện nguyện minh bạch, hiệu quả và bền vững.

"Với tầm nhìn trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu tại Việt Nam, Quỹ Chạm Yêu Thương mong muốn mỗi người đều có thể dễ dàng tham gia, được trao quyền và kết nối để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng", bà Linh chia sẻ.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Chủ tịch Ban sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương. Ảnh: Techcombank

Trong quý IV, Chạm Yêu Thương dự kiến triển khai ngân sách 20 tỷ đồng cho các dự án hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em, thông qua ba nhóm dự án: Gieo Tương Lai - Gieo Sức Sống - Gieo Hy Vọng, với mục tiêu hỗ trợ trực tiếp hơn 10.000 người yếu thế, bao gồm trẻ em, bệnh nhân nghèo và các nhóm cộng đồng dễ tổn thương trên cả nước.

Giai đoạn 2025-2026, quỹ sẽ tập trung triển khai hai dự án: "Gieo Sức Sống" và "Gieo Hy Vọng". Trong đó, "Gieo Sức Sống" hướng tới việc trao tặng bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng học đường, nâng cao thể trạng và tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện. "Gieo Hy Vọng" tập trung vào hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi thông qua hoạt động đọc sách, nghệ thuật và giao lưu, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, duy trì tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị. Những dự án này nhằm đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị (ngoài cùng bên trái), đại diện Quỹ Chạm Yêu Thương ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Mắt Trung ương. Ảnh: Techcombank

Quỹ được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái Masterise Group, One Mount. Đại diện Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị, cho biết ngân hàng và hệ sinh thái cam kết đồng hành cùng quỹ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và tạo cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đại sứ Quỹ Chạm Yêu Thương - ca sĩ Tùng Dương giao lưu cùng tình nguyện viên tại lễ ra mắt. Ảnh: Techcombank

Ngoài ra, quỹ Chạm Yêu Thương còn có sự đồng hành của các đại sứ thiện nguyện gồm ca sĩ Tùng Dương, đạo diễn Việt Tú và gia đình ca sĩ Đăng Khôi. Với vai trò là cầu nối truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng, các đại sứ sẽ đồng hành cùng Quỹ trong những chuyến đi thiện nguyện, các hoạt động giao lưu, gây quỹ và lan tỏa những câu chuyện nhân văn, góp phần "làm nên điều kỳ diệu từ một cái chạm nhỏ".

Minh Ngọc