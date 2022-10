Ra mắt quỹ căn hộ cuối cùng dự án The Metropole Thủ Thiêm

TP HCMSonKim Land vừa giới thiệu ra thị trường bộ sưu tập 190 căn hộ The OpusK thuộc khu phức hợp The Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

The OpusK là phân khu cuối của khu phức hợp nhà ở và văn phòng do SonKim Land phát triển tại trung tâm bán đảo Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Tên gọi của The OpusK được lấy cảm hứng từ từ "Opus" trong tiếng Anh, có nghĩa là tác phẩm nghệ thuật. Hai ký tự "s" và "k" ở phía cuối trong từ The OpusK là viết tắt của SonKim Land.

Bộ sưu tập 190 căn hộ được đánh giá có nhiều lợi thế cạnh tranh tại khu vực Thủ Thiêm bởi vị trí đắc địa tại trung tâm khu chức năng số 1, liền kề cầu Thủ Thiêm 2. Vị trí này giúp cư dân The OpusK kết nối thuận tiện với trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm và quận 1 sầm uất.

Phối cảnh thiết kế tháp căn hộ The OpusK Residence. Ảnh: SonKim Land

Với sự tham gia của đội ngũ kiến trúc sư, các đơn vị thiết kế quốc tế, SonKim Land định hướng phát triển The Metropole Thủ Thiêm trở thành khu phức hợp, phục vụ nhu cầu làm việc, sinh sống và mua sắm đẳng cấp quốc tế. Các đơn vị thiết kế, quản lý chuyên nghiệp cũng đồng hành với phân khu cuối cùng, đảm bảo những trải nghiệm cao cấp sẽ được giới thiệu đến cư dân.

Ngoài ra, cư dân dự án được thừa hưởng hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích hạng sang được thiết kế dựa trên thói quen sinh hoạt của giới thượng lưu tại khu phức hợp như phòng tập golf, thư viện, hồ bơi, quầy bar, spa và sauna...

"Là một trong số doanh nghiệp triển khai dự án tại Thủ Thiêm từ giai đoạn đầu tiên, đơn vị kỳ vọng The OpusK sẽ tiếp nối thành công của chuỗi dự án trước đó là The Galleria, The Crest và The Opera", đại diện SoKim Land cho biết.

The OpusK ra mắt trong bối cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định sẽ trở thành trung tâm tài chính mới của châu Á cũng như trung tâm văn hóa, giải trí mang tầm vóc quốc tế, theo nhận định của Savills. Đơn vị nghiên cứu cho rằng, so với trung tâm hiện hữu tại quận 1 đã trở nên chật hẹp và quá tải, khu vực này sở hữu lợi thế về quy hoạch bài bản, hoàn chỉnh dựa trên tầm nhìn dài hạn với định hướng xây dựng hạ tầng đi trước xây dựng công trình.

"Nhờ đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai sẽ mang diện mạo năng động, trở thành biểu tượng mới của TP HCM", Savills nhận định.

Cùng với quá trình đô thị hóa trên bán đảo, sự xuất hiện của những dự án bất động sản cao cấp như The Metropole Thủ Thiêm, Empire City, Lotte Eco Smart City, The River Thủ Thiêm hứa hẹn sẽ đưa Thủ Thiêm trở thành tâm điểm của cộng đồng dân cư năng động, thành đạt. Những yếu tố như hạ tầng kết nối được đẩy mạnh đầu tư, không gian làm việc - sống - mua sắm dần thành hình tại động lực cho bất động sản khu vực Thủ Thiêm tăng giá trị trong tương lai gần, đặc biệt là những dự án được đầu tư bài bản, quỹ căn hiếm như The OpusK.

Diệp Anh