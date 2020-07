Ra mắt 'Nhật ký những chuyến đi' của Angelina Jolie

Bản tiếng Việt "Nhật ký những chuyến đi" của Angelina Jolie ra mắt tháng 6, ghi lại hành trình thiện nguyện không mệt mỏi của minh tinh Mỹ.

Sách do Hoàng Anh Kapi chuyển ngữ từ bản gốc tiếng Anh Notes from My Travels (2003), kể hành trình diễn viên cứu trợ tại năm nước khi là Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Mỹ. Các nước Angelina Jolie đi qua là Pakistan, Campuchia, Ecuador, Sierra Leone, Tanzania.

Sau 17 năm xuất bản, ấn phẩm vẫn mang tính thời sự, nói về nhân quyền của người tị nạn. Dịch giả Hoàng Anh cho biết cô cảm nhận nhiều điều thú vị ở Angelina Jolie: Một phụ nữ sống đủ đầy và an toàn ở thành phố hiện đại, tò mò về thế giới bên ngoài kia và thấu cảm những khổ đau của con người.

Hoàng Anh Kapi nói về sách: "Tôi nhớ nhất đoạn miêu tả hình ảnh cậu bé vượt bao nguy hiểm đi một đoạn đường dài để đến nơi trú ẩn, chịu đói, chịu khát, quần áo rách rưới và mệt mỏi. Cậu bé chỉ muốn tìm người bà của mình lạc mất trong chiến tranh khi người ta hỏi cậu cần gì". Ban đầu, Hoàng Anh tự trách bản thân nhận dịch một quyển sách "nặng nề" như vậy, nhưng rồi nhận ra cuốn sách nuôi dưỡng lòng từ bi trong cô.

"Nhật kí những chuyến đi" được Hoàng Anh Kapi chuyển ngữ, NXB Kim Đồng phát hành vào tháng 6. Ảnh: NXB Kim Đồng

Trong sách, minh tinh cho biết những dòng nhật ký phản ánh hành trình trưởng thành của cô sau hai năm, từ 2001 đến 2002, khi cùng ăn, ở và làm việc với những người tị nạn, thấy được hậu quả khốc liệt của bạo lực và chiến tranh. Cô viết: "Một thoáng thế giới mà tôi mới bắt đầu hiểu, cái thế giới mà tôi không bao giờ có thể thực sự giải thích bằng ngôn từ". Jane Goodall - Đại sứ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc - cho biết: "Angelina ghi lại sự thức tỉnh của cô với tư cách là một nhà hoạt động nhân đạo và tôi hy vọng chúng sẽ khiến người đọc hành động".

Angelina Jolie (45 tuổi), dành gần hai thập kỉ làm việc tại Cao ủy Liên Hiệp Quốc (từ 2001 đến nay). Cô nhận giải Nhân đạo Jean Hersholt năm 2013 vì tích cực hoạt động thiện nguyện. Cô đang kết hợp Amnesty International (Tổ chức Ân xá quốc tế) cho ra quyển sách về quyền thiếu nhi.

Minh tinh có sự nghiệp diễn xuất đình đám và mối tình với Brad Pitt trước khi chấm dứt quan hệ vợ chồng tháng 4/2019. Cả hai có ba người con nuôi, ba người con chung.

Gương mặt Angelina Jolie sau 25 năm vào showbiz Gương mặt Angelina jolie qua thời gian. Video: US.

Quỳnh Quyên