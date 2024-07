Ra mắt ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định thông tin

Ngân hàng lưu trữ gen liệt sĩ còn thiếu thông tin và thân nhân đặt mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính khoảng 20.000 mẫu bằng phương pháp giám định ADN.

Ngày 23/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ ngành ấn nút kích hoạt, ra mắt ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân. Ngân hàng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Công an đề xuất xây dựng trong bối cảnh cả nước còn 300.000 liệt sĩ an táng tại hơn 3.000 nghĩa trang chưa xác định được thông tin; gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập.

Tại lễ ra mắt, 10 gia đình liệt sĩ được trao kết quả giám định gen, 4 trong số này đã hoàn thành xác định và đưa hài cốt về quê. Bà Phạm Thị Vinh, em gái liệt sĩ Phạm Văn Thước (quê Thanh Hóa) nói hai tuần qua nhiều đêm không ngủ. "Mấy chục năm ròng rã đi tìm cũng có ngày nhận được tin anh", bà Vinh trào nước mắt, ôm tờ thông báo kết quả giám định ADN hài cốt nói.

Bà cảm ơn các cấp ngành cùng "đồng đội chỉ đường dẫn lối cho anh về nhà". Hài cốt anh Thước từng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Bà Phạm Thị Vinh, em gái liệt sĩ Phạm Văn Thước nâng niu tờ thông báo kết quả giám định ADN hài cốt anh trai. Ảnh: Hồng Chiêu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nói ngân hàng gen nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định AND cho khoảng 20.000 mẫu, phấn đấu xác minh 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

Thủ tướng kể đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ A1 ở Điện Biên Phủ, rất đau xót khi hàng loạt mộ chưa xác định được thông tin sau 70 năm. "Cần dựa vào khoa học công nghệ để đẩy mạnh công việc này với tất cả tấm lòng, trách nhiệm của thế hệ sau với cha anh đi trước, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, dân tộc", ông nói.

77 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, toàn hệ thống chính trị đã dành mọi nguồn lực trong khả năng để chăm lo cho người có công cùng thân nhân. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã tăng 35,7%, từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người có công.

Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác minh thông tin bằng phương pháp thực chứng với mộ thiếu thông tin trong các nghĩa trang; tiếp tục chuẩn hóa các tiêu chuẩn công nhận người có công, kịp bổ sung về chế độ lẫn người thụ hưởng để đảm bảo không ai không được hưởng chế độ.

Hồng Chiêu