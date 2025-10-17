Ra mắt Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu

TP HuếLễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu (VDEN) do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp UBND TP Huế tổ chức, ngày 16/10.

Việc thành lập mạng lưới được đánh giá là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam.

VDEN được thành lập nhằm kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và tri thức để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu tự chủ, sáng tạo cũng như hội nhập quốc tế. Mạng lưới được xây dựng dựa trên quan hệ giữa: Nhà nước, doanh nghiệp, học thuật và chuyên gia để tối ưu hóa nguồn nhân lực công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào thực tiễn.

Tổ chức này sẽ góp phần tham mưu, hiến kế chính sách và chuẩn mực dữ liệu quốc gia qua việc góp ý cho các cơ quan quản lý, đề xuất khung pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật. VDEN sẽ đào tạo và phát triển nhân lực thông qua các hoạt động hội thảo, tập huấn và hướng dẫn chuyên môn cho thế hệ chuyên gia dữ liệu kế tiếp.

Mạng lưới vận hành theo năm nguyên tắc: tự nguyện - hợp tác - cùng phát triển; minh bạch - trách nhiệm - liêm chính; khoa học - chất lượng - đổi mới liên tục; bảo mật - tôn trọng quyền riêng tư - tuân thủ pháp luật; kết nối toàn cầu - phát huy bản sắc Việt. Hiện có hơn 80 chuyên gia từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia tham gia cam kết.

Ban lãnh đạo Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu VDEN trong lễ ra mắt. Ảnh: T&T Group

Tại sự kiện, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VDEN.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đỗ Vinh Quang khẳng định VDEN ra mắt là bước đi cần thiết, kịp thời, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Hiện dữ liệu là "nguồn tài nguyên chiến lược" quan trọng của các nền kinh tế. Người nắm được dữ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh và khả năng kiến tạo tương lai.

"Mỗi chuyên gia tại mạng lưới sẽ là một đại sứ tri thức, mang năng lượng sáng tạo toàn cầu trở về đóng góp cho quê hương đất nước", ông Đỗ Vinh Quang nói.

Ông Đỗ Vinh Quang phát biểu trong lễ ra mắt. Ảnh: T&T Group

Ông Quang cam kết đồng hành và đóng góp tích cực cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong phát triển hệ sinh thái dữ liệu Việt Nam. Trong đó có chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và hạ tầng công nghệ để đội ngũ chuyên gia hợp tác ứng dụng tri thức vào thực tiễn, từ đó phát triển kinh tế xã hội.

Những năm gần đây, T&T Group, Ngân hàng SHB cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng giải pháp công nghệ đột phá theo tinh thần Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia. Tập đoàn mở rộng hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới nhằm làm chủ công nghệ, phát triển dự án công nghệ cao, góp phần tăng cường vị thế của nền kinh tế Việt Nam.

Trong đó, Vietravel Airlines được định vị là hãng hàng không lấy chất lượng dịch vụ và công nghệ làm đầu. Hãng áp dụng công nghệ phát triển các sản phẩm tùy biến cao tối ưu trải nghiệm bay và chi phí dựa trên nền tảng chuyển đổi số sâu rộng.

Trong lĩnh vực logistics, T&T Group tích cực nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành. Mới đây, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam - Singapore, siêu cảng Việt Nam SupperPort ra mắt kho hàng không kéo dài tại Phú Thọ. Đây là kho hàng lớn nhất khu vực với ứng dụng AI, Robotics...

Thanh Thư