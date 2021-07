Ra mắt loạt sách văn học kinh điển thế giới

"Hắc Tuấn Mã", "Chuyện rừng xanh", "Cuộc phiêu lưu của chú Hành"... ra mắt độc giả nhí trong tháng 7.

Bộ sách gồm sáu cuốn, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Hắc Tuấn Mã - Hồi ký của một chú ngựa là bản tiếng Việt mới nhất của tác phẩm kinh điển Black Beauty: His Grooms and Companions, the Autobiography of a Horse, tiểu thuyết gia người Anh Anna Sewell - một trong những tượng đài văn học thiếu nhi thế giới.

Bìa sách "Hắc Tuấn Mã" (trái) và "Chuyện rừng xanh". Ảnh NXB Kim Đồng.

Trong truyện, cuộc đời chú Hắc Tuấn Mã hiếm khi có giây phút thanh bình, nhưng chú vẫn tin vào tình cảm thiêng liêng giữa người chủ và vật nuôi. Đó là ánh sáng hy vọng, là nguồn nước mát xoa dịu phần nào những đắng cay, đau đớn của roi vọt. Sách cho người đọc cái nhìn về mối quan hệ giữa con người và những người bạn bốn chân, "là tiếng nói cảnh tỉnh và thiết tha, mong muốn loài vật sẽ được đối xử nhân đạo hơn".

Chuyện rừng xanh là tuyển tập những câu chuyện về thế giới động vật của nhà văn, nhà báo Anh - Rudyard Kipling, chủ nhân giải Nobel Văn học 1907. Truyện đề cao bản lĩnh và phẩm chất cao quý, dù là cậu bé Người sói Mowgli trong cuộc chiến với con hổ thọt hung dữ Shere Khan, hải cẩu trắng Kotick giữa đại dương tìm một chốn thanh bình cho cả bầy, hay chú cầy lỏn Rikki-tikki-tavi diệt rắn hổ mang trả ơn cho ông bà chủ...

Cuộc phiêu lưu của chú Hành kể về hành trình đi tìm công lý của chú Hành. Trên đường đi, chú làm nhiều việc thiện, gặp nhiều bạn tốt. Cuối cùng, chú Hành cùng các bạn cứu thoát nhiều người bị bắt oan, lật đổ vua Chanh cùng bọn quần thần, giành lại cuộc sống công bằng và tốt đẹp cho người lao động. Cuộc phiêu lưu của Mũi Tên Xanh kể về một đoàn tàu đồ chơi trên chuyến đi đến với trẻ em còn chịu thiệt thòi. Mũi Tên Xanh là đoàn tàu hỏa chạy bằng điện - món đồ chơi em nhỏ nào cũng yêu thích, nhưng muốn mua được phải có tiền. Vào buổi tối cuối năm, theo lời bàn thông thái của chú chó vải, Mũi Tên Xanh đã chở tất cả đồ chơi có trong cửa hàng của bà Tiên đem tặng cho trẻ em nghèo.

Gelsomino ở xứ sở nói dối xoay quanh Gelsomino - nhân vật có giọng hát kinh khủng đến mức làm vỡ cửa kính, rơi quạt trần, thậm chí sập cả nhà. Tình cờ, Gelsomino đến xứ sở nói dối. Ở đó, chó được gọi là mèo, mèo thì phải sủa gâu gâu. Gelsomino quyết tâm sử dụng giọng hát để mang sự thật về với cuộc sống.

Giữa trời chiếc bánh gatô là câu chuyện về một đĩa bay bỗng xuất hiện trên bầu trời thành phố Trullo. Cảnh sát và quân đội lập tức vào cuộc, tìm cách tiếp cận chiếc đĩa bay bí hiểm. Trong khi bộ tổng chỉ huy phải dùng máy bay, xe tăng, quân đội để đến gần đĩa bay, tất cả trẻ em ở Trullo chạy tới chỗ chiếc đĩa bay hạ cánh và thả sức khám phá nó. Chiếc đĩa bay chính là một chiếc bánh gatô chocolate vĩ đại do nhà bác học X. vô tình sáng chế khi tìm cách thu thập nấm nguyên tử trong vũ trụ.

Tam Kỳ