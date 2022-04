Ra mắt khu biệt thự Wow Compound tại Phan Thiết

Bình ThuậnWow Compound - mảnh ghép mới tại NovaWorld Phan Thiet, sở hữu vị trí đắc địa cùng tầm nhìn đa sắc ôm trọn thiên nhiên vào không gian sống, vừa ra mắt ngày 30/4.

Những năm gần đây, xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai (second home) ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là second home ven biển, với hệ tiện ích phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Wow Compound - khu biệt thự mới được ra mắt tại NovaWorld Phan Thiet hứa hẹn là second home phù hợp cho nhà đầu tư, khách hàng tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng mới chuẩn resort.

Đón đầu xu hướng second home "riêng tư nhưng đa trải nghiệm"

Theo báo cáo của Redfin tháng 12/2021, nhu cầu về ngôi nhà thứ hai tăng 77% so với mức trước đại dịch. Trong khi đó, khảo sát người mua bất động sản trên toàn cầu của Knight Frank năm 2021 cho thấy, 33% người được hỏi cho biết họ có khả năng mua ngôi nhà thứ hai sau đại dịch, tăng từ 26% của năm trước. Theo đó, du khách và các chủ nhân second home mong muốn một không gian nghỉ dưỡng rộng lớn đủ cho gia đình và được bao quanh bởi thiên nhiên rộng mở, trong lành. Cùng với đó là những tiện nghi đa dạng, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu thụ hưởng.

Biệt thự Wow Compound mới ra mắt tại NovaWorld Phan Thiet đón đầu xu hướng second home "riêng tư - đa trải nghiệm". Các biệt thự được sắp đặt tinh tế, hài hoà với sắc xanh của biển trời, sự mát dịu của cây cỏ, mang tới bầu không khí trong lành, khoáng đạt. Tại đây, những lợi ích sức khoẻ và tinh thần được đề cao đồng thời đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho cư dân.

Các biệt thự như đắm mình vào sắc xanh của biển trời, sự mát dịu của cây cỏ, mang tới bầu không khí trong lành, khoáng đạt. Ảnh phối cảnh: NovaWorld Phan Thiet

Sở hữu vị trí đắc địa, phân khu Wow Compound có lợi thế kết nối đa điểm khi cận kề công viên giải trí 25 ha, trước mặt là quảng trường và khu phố ẩm thực thương mại sầm uất. Phân khu nằm trên một địa hình dốc với độ cao trên 25m so với mặt nước biển, mở ra tầm nhìn rộng mở hướng đến bãi biển Miami Bikini với những môn thể thao sôi động. Từ đây, chủ nhân biệt thự sẽ thuận tiện di chuyển tới các tiện ích vui chơi - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe tại thành phố biển chỉ trong vài phút.

Trái ngược với không khí sôi động, sầm uất tại chuỗi tiện ích trong đại dự án, là không gian sống bình yên, nơi các du khách cùng người thân, gia đình có thể thoải mái tận hưởng những phút giây thư giãn trọn vẹn. Khu biệt thự sang trọng có compound khép kín, đảm bảo sự riêng tư. Khu vực tiện ích nội khu được thiết kế giật cấp như vườn dạo bộ, vườn dưỡng sinh, khu vực clubhouse, bể bơi đan xen,... Mở cửa bước ra thềm nhà những đặc quyền tận hưởng dành riêng cho cư dân nơi đây.

Chân dung chủ nhân biệt thự Wow Compound

Chuỗi sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho nhóm cư dân ở nhiều độ tuổi, các gia đình nhiều thế hệ với đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng – giải trí tại second home.

Đây là nơi mà mọi thành viên có thể trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp như: cụm sân golf PGA 36 hố độc quyền, công viên biển Miami Bikini Beach, công viên giải trí Circus Land hay chuỗi thương hiệu chăm sóc sức khỏe CitiGym, Citispa... Đồng thời, cư dân có thể trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng tại ngôi biệt thư với cảm hứng đậm nét từ phong cách thiết kế Địa Trung Hải lãng mạn và phóng khoáng.

Nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu lưu trú, vui chơi giải trí cho khách hàng đã đưa vào vận hành. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Không chỉ hấp dẫn các gia chủ tìm kiếm second home, Wow Compound cũng lọt vào "mắt xanh" của các nhà đầu tư muốn sở hữu dòng biệt thự độc đáo, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng bên ngoài và hệ tiện ích nội khu chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí tại siêu thành phố biển Novaworld Phan Thiet.

Nhiều du khách nhí yêu thích trải nghiệm tại thành phố biển. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Báo cáo tháng 12/2021 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) dự báo ngành du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất giai đoạn 2020-2050, đạt mức 20,9%. Trong đó, nguồn khách du lịch ngoại quốc là một trong những nhóm đối tượng chính thúc đẩy sự phát triển của ngành. Trong bối cảnh đó, những dự án quy mô lớn, được đầu tư phát triển hạ tầng và hệ tiên ích đa dạng trong vận hành như NovaWorld Phan Thiet hứa hẹn hưởng nhiều lợi ích từ sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ này.

Nhiều doanh nhân, nhà đầu tư trải nghiệm sân golf tại NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Theo Novaland Group các sản phẩm biệt thự Wow Compound dự kiến được bàn giao vào quý I/2023, có thể đi vào vận hành ngay, hỗ trợ tiềm năng sinh lời dài hạn của nhà đầu tư.

Hoài Phong