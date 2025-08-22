Ra mắt khu biệt thự La Tiên Villa ven vịnh Nha Trang

KDI Holdings giới thiệu dự án biệt thự La Tiên Villa gồm 668 căn, với 6 loại hình, thuộc đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang, ra mắt tối 19/8.

La Tiên Villa có địa thế "tựa núi Cô Tiên, hướng vịnh Nha Trang", nằm tại Bãi Tiên, mặt tiền đường Trần Phú nối dài. Dự án được quy hoạch theo mô hình "compound" khép kín, mật độ xây dựng 19,52%, đảm bảo không gian sống riêng tư, gần gũi thiên nhiên. Với vị trí gần bến du thuyền quốc tế, cư dân có thể tận hưởng tầm nhìn hướng biển và hệ sinh thái tiện ích 5 sao, gồm bể bơi vô cực, khu vui chơi ngoài trời và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp.

La Tiên Villa hướng đến biểu tượng phong cách sống thượng lưu, nơi nghệ thuật, văn hóa và thiên nhiên giao hòa. Dự án được thiết kế bởi kiến trúc sư Arturo từ Duo Studio (Tây Ban Nha). Vị này cho biết ông cùng đội ngũ dành nhiều năm nghiên cứu đặc điểm tự nhiên Nha Trang là hướng gió từ biển vào núi phía sau. Từ đó, nhóm đã tận dụng để thiết kế công trình "biết thở", dùng gạch gió đất nung bản địa kết hợp chi tiết lấy cảm hứng Chăm-pa, tạo khoảng thông khí và đưa gió biển len lỏi vào không gian.

Phối cảnh dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: La Tiên Villa

Dự án gồm 668 biệt thự đơn lập và song lập, bàn giao với nội thất chuẩn 5 sao, tối ưu không gian và tầm nhìn hướng biển. Đây vừa là nơi an cư vừa là tài sản đầu tư có tiềm năng tăng giá bền vững.

Tiện ích nội khu đa dạng gồm trung tâm hội nghị kết hợp Beach Club, phố thương mại Boutique House, dốc hoa lấy cảm hứng từ đường Lombard (Mỹ). Phân khu còn có tổ hợp thể thao trong nhà - ngoài trời, 4 sân pickleball, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi vô cực, hồ bơi nhiệt đới, khu vọng cảnh ngắm toàn vịnh Nha Trang và trung tâm chăm sóc sức khỏe hợp tác với đối tác Singapore.

Chủ đầu tư chú trọng đưa không gian xanh vào dự án. Ảnh: La Tiên Villa

Dự án do Masterise Homes đảm nhận vai trò phát triển. Đơn vị này sở hữu danh mục từng hợp tác Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton, ELIE SAAB. Đại diện KDI Holdings cho biết điều này giúp mang đến chuẩn mực quốc tế trong thiết kế, vận hành và sử dụng vật liệu cao cấp, đảm bảo giá trị bền vững tại La Tiên Villa.

"Chúng tôi tự hào đồng hành KDI Holdings để tạo nên kiệt tác bất động sản, góp phần nâng tầm vị thế của Nha Trang trên bản đồ quốc tế", bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối tiếp thị Masterise Group nói.

Theo KDI Holdings, Nha Trang hiện chuyển mình thành trung tâm hành chính mới của duyên hải Nam Trung Bộ, với động lực từ du lịch, kinh tế biển và năng lượng xanh. Thống kê từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong 5 tháng đầu địa phương đón hơn 4,6 triệu lượt khách lưu trú, trong đó 2,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Lễ hội Văn hóa - Du lịch Biển thu hút khoảng 667.000 lượt khách trong 4 ngày, cho thấy sức hút lớn của thành phố.

Dự án gồm 668 căn, với 6 loại hình, thuộc đô thị biển Libera Nha Trang. Ảnh: La Tiên Villa

Hạ tầng giao thông hiện đại như cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng hàng không Vân Phong giúp Nha Trang kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời thu hút giới đầu tư. Khu vực Bắc Nha Trang, nơi tọa lạc La Tiên Villa, được đánh giá là cực tăng trưởng mới, nhiều dư địa phát triển.

Việt Á Land nhận cup vinh danh đại lý phân phối dự án La Tiên Villa. Ảnh: La Tiên Villa

Hiện biệt thự song lập và đơn lập dự án đang được phân phối bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Á Land. Đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm đồng hành các chủ đầu tư lớn như Masterise Homes, Vinhomes, KDI Holdings... Đại diện doanh nghiệp cho biết với vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo và hạ tầng bứt phá, La Tiên Villa sẽ là điểm sáng trên thị trường bất động sản ven biển 2025, phù hợp cả nhu cầu an cư, đầu tư.

Thái Anh