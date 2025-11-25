Ra mắt Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam

Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam đặt trụ sở tại Bệnh viện Vinmec Times City, do PGS.TS.BS Đoàn Mai Phương làm chủ tịch.

Theo PGS.TS.BS Đoàn Mai Phương, Trưởng chuyên khoa Vi sinh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam, việc thành lập Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam (ngày 22/11) là bước cụ thể nhằm triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045. Hội hướng đến làm chậm tiến triển kháng thuốc, kiểm soát sự lây lan của vi sinh vật kháng thuốc và bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, hội góp phần đảm bảo thuốc kháng vi sinh vật được cung ứng đầy đủ, sử dụng hợp lý trong điều trị, qua đó hỗ trợ công tác bảo vệ sức khỏe, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Bộ Y tế chúc mừng PGS.TS.BS Đoàn Mai Phương (áo dài xanh). Ảnh: Vinmec

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City được chọn làm trụ sở của hội, phản ánh năng lực chuyên môn và hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn hiện nay. Với trang thiết bị xét nghiệm đồng bộ, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Vinmec là đơn vị tham gia hỗ trợ Bộ Y tế trong phân tích số liệu và công bố báo cáo giám sát quốc gia về kháng thuốc hàng năm, đóng góp vào các hoạt động phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vinmec

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: "Vinmec cam kết đồng hành cùng Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam trong mọi hoạt động chuyên môn và nghiên cứu. Chúng tôi sẵn sàng huy động nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy các chuẩn mực chất lượng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống kháng kháng sinh trên phạm vi toàn quốc".

PGS.TS.BS Đoàn Mai Phương cho biết thêm, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc cao với các vi khuẩn đa kháng gây khó khăn cho điều trị. Nhận thức rõ thách thức này, Việt Nam đã sớm trở thành một trong 6 nước đầu tiên thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng thuốc.

Cũng theo Chủ tịch Hội vi sinh lâm sàng Việt Nam, chuyên ngành vi sinh lâm sàng đóng vai trò quan trọng phòng chống kháng kháng sinh. Bởi để phát hiện được vi sinh vật kháng thuốc, các bệnh viện cần phải có phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng đảm bảo chất lượng. Kết quả kháng sinh đồ là bằng chứng để lựa chọn kháng sinh điều trị hiệu quả, tránh lạm dụng và giảm lan truyền kháng thuốc giữa các vi sinh vật.

"Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam sẽ là tổ chức cao nhất về chuyên môn của chuyên ngành vi sinh lâm sàng, thống nhất, chuẩn hóa quy định, quy trình chuyên môn, hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc tế", PGS.TS Đoàn Mai Phương khẳng định.

Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam thành lập ngày 22/11. Ảnh: Vinmec

Hệ thống Giám sát Toàn cầu về Kháng kháng sinh và Sử dụng kháng sinh thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-GLASS) khuyến cáo mỗi quốc gia cần có nhiều phòng xét nghiệm tham chiếu hội nhập quốc tế để đảm bảo dữ liệu tin cậy và hỗ trợ mạng lưới quốc gia. Theo định hướng này, Vinmec đặt mục tiêu xây dựng phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia về kháng kháng sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

