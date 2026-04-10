Ra mắt hai tác phẩm về Phật pháp của tác giả Lý Tứ

Tác giả Lý Tứ sẽ giới thiệu cuốn sách Phật học ''Vô thanh luận'' và tập thơ ''Nhặt nhạnh'' tại buổi tọa đàm ở Hà Nội, sáng 12/4.

Ấn phẩm Vô thanh luận dày 578 trang, gồm ba phần: Những tâm tình đặc biệt, Bạn đọc hỏi Lý Tứ trả lời, Các bài báo viết về tác giả Lý Tứ. Trọng tâm tác phẩm nằm ở phần hai, nội dung là những câu hỏi của bạn đọc ở khắp nơi gửi về cho ông để đàm đạo Phật pháp. Trong số đó có các vị tăng đang tu hành ở chùa, những Tiến sĩ Phật học đang nghiên cứu chuyên sâu hay cư sĩ tại gia, muốn trao đổi với tác giả nhằm tìm hướng giải quyết cho những vướng mắc ở cuộc sống.

Ở lời giới thiệu sách, ông viết: ''Vì sao là 'Vô thanh' mà không phải 'Vô ngôn' như truyền thống của Đạo? Vô thanh mà không vô ngôn vì bởi, đây là những tiếng lòng từ tâm thức đến một tâm thức... Tiếng lòng ấy nó lặng lẽ như cây cỏ đâm chồi ra hoa kết trái, trong sáng như mùa xuân hạ âm thầm dịch chuyển dưới ánh mặt trời. Tiếng lòng ấy không ồn ào, không nhiệt náo, mà nó cứ êm đềm chảy, chảy mãi theo thời gian trong nguồn mạch bất tận của đạo pháp".

Tác phẩm ''Vô thanh luận'' do Nhà xuất bản Dân trí liên kết Minh Thắng Books phát hành. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Khác cuốn Vô thanh luận là những cuộc trao đổi, thảo luận, tập thơ Nhặt nhạnh gửi gắm ''tiếng lòng của một đạo sư, một cư sĩ tại gia''. Tập thơ gồm 52 bài, là đời sống của cư sĩ trước và sau khi hiểu thấu giáo pháp - nền giáo dục tâm thức có từ thời Đức Phật 2.600 năm trước.

Ở bài Tìm tâm, tác giả viết: ''Mấy dạo tìm tâm/ tâm chẳng thấy/ Bao phen kiếm pháp/ pháp không sanh/ Ngước mặt nhìn trời/ Trời vắng lặng/ Phật Quốc là đâu/ Hỡi mây xanh!!!''. Trong tứ niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp), ông chọn tâm, pháp là hai đề mục để người tu hành thấu suốt, tu tập và đạt được thành tựu ''tâm chẳng thấy, pháp không sanh''. Đây không chỉ là ý vị trong thơ Lý Tứ mà là quá trình 30 năm nghiên cứu, hoằng pháp của ông.

Bìa tập thơ ''Nhặt nhạnh''. Ảnh: Nhà xuất bản Dân trí

Tác giả Lý Tứ sinh năm 1954 tại Quảng Nam, hiện sinh sống ở thành phố Long Xuyên, An Giang. Ông có nhiều cuốn sách về Phật đạo như Vô đối môn, Tâm pháp, Phật giáo và thiền, Anh lạc luận... Tháng 6 năm ngoái, tác giả tổ chức buổi ra mắt hai cuốn sách Rồng rắn lên mây, Chuyện bên lề cùng tọa đàm An vui nhờ giáo dục và thay đổi nhận thức ở Hà Nội.

Điểm nổi bật trong các tác phẩm của Lý Tứ là lối dẫn dắt gần gũi đời thực, không nặng hàn lâm. Ông sử dụng cách viết mang tính ứng dụng, giúp ai cũng có thể tiếp cận và hiểu được giá trị tinh thần, giáo dục của Phật pháp. Trong một bài trả lời hồi tháng 7/2020, tác giả cho biết coi Phật đạo là một hệ thống giáo dục. Bởi Phật đạo đặt ra những mục tiêu nhất định, muốn đạt được thì người học phải học tập. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục của Phật đạo luôn nhất quán, có tính kế thừa và mang trong nó sự thực dụng của khoa học.

Phương Linh