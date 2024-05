Ra mắt dự án Hoian Legacity

Quảng NamDự án tọa lạc tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An với tổng quy mô 66,24 ha bao gồm các sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự và đất nền.

Theo đại diện chủ đầu tư, hướng đến phát triển một đô thị đa năng, đẳng cấp, hiện đại, Hoian Legacity có quy mô lớn, hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, đầu tư bài bản, mang đến không gian giải trí đa dạng cho du khách, cuộc sống tiện nghi văn minh cho cư dân.

Trong đó, quảng trường Hoa Đăng 1.7 ha là nơi tổ chức các sự kiện, chương trình lễ hội văn hóa của thành phố và hồ điều hòa Bách Liên rộng 1.6 ha đã hoàn thành. Trung tâm thương mại cùng sân vận động, công viên chủ đề, cụm trung tâm thể thao – sự kiện – văn hóa và dãy phố giải trí sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tiếp theo.

Quảng trường Hoa Đăng. Ảnh phối cảnh: Hoian Legacity

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa bản địa, Hoian Legacity được kiến tạo theo kiến trúc đương đại kết nối đặc trưng địa phương. Tại giai đoạn 1 của dự án với quy mô 19.2 ha, chủ đầu tư phát triển 349 sản phẩm tại hai phân khu là Faifo và Champa.

Trong đó, phân khu Faifo được lấy cảm hứng thiết kế từ những căn nhà cổ Hội An, với chiều cao 2,5 tầng, nhiều tầng mái và cửa sổ, đồng thời hạn chế bê tông hóa để hài hòa với quy hoạch chung như phố cổ. Các sản phẩm villa trong phân khu này có chiều cao 2,5 tầng nằm ngay mặt tiền đường nội khu rộng hơn 10,5 m, gia chủ có thể xây tự do hoặc xây theo mẫu theo từng tùy khu vực.

Phân khu Champa tái hiện đặc trưng từ văn hóa Champa qua nét thiết kế vòm cuốn, bao gồm hai dòng sản phẩm chính là nhà phố thương mại và đất biệt thự. Chủ nhân những căn nhà phố thương mại (Champa shop)sẽ sở hữu lợi thế vị trí khi ở ngay mặt đường chính của khu đô thị, giáp công viên. Với quy mô 4 tầng, bàn giao thô giúp chủ nhân có thể biến hóa nội thất để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Chuỗi Champa Villa đề cao tính riêng tư, cho cư dân tận hưởng giá trị nghỉ dưỡng khi nằm tại mặt tiền các tuyến đường nội khu. Với 3 tầng lầu, được thiết kế độc đáo, sản phầm này hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thư giãn.

Cùng với đó, mô hình "multi-key villa" được phát triển bởi đội ngũ kiến trúc sư là điểm cộng tại dự án. Nhờ tối ưu không gian sử dụng bằng lối thiết kế lưỡng dụng, các sản phẩm vẫn giữ giao diện sang trọng của một căn biệt thự nhưng không gian sử dụng được nghiên cứu lối đi độc lập giữa khu vực ở và khu vực kinh doanh, tạo nên sự riêng tư giúp gia chủ vừa thoải mái sử dụng để ở vừa thuận tiện khai thác kinh doanh.

Đồng thời, tính ghép cặp của sản phẩm cũng là điểm nhấn tạo cảm giác mặt tiền bề thế cho toàn bộ dự án. Từ thiết kế không gian lưỡng dụng, đa công năng, các sản phẩm tại Hoian Legacity không chỉ phù hợp an cư mà còn đáp ứng yêu cầu của nhiều loại hình kinh doanh phù hợp tại Hội An như lưu trú, cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhà hàng, cafe...

Phân khu Faifo được kế thừa cảm hứng thiết kế của nhà cổ Hội An. Ảnh phối cảnh: Hoian Legacity

Không chỉ giới thiệu những dòng sản phẩm độc đáo, mang đậm giá trị bản địa, Hoian Legacity còn sở hữu điểm cộng tiện ích giải trí là phố đêm 24/7, nơi mang đến các trải nghiệm vui chơi đa dạng cho hàng ngàn du khách lẫn người dân địa phương.

Nằm gần phố cổ, tọa lạc giữa thành phố Hội An, Hoian Legacity sở hữu vị trí dễ dàng kết nối tới các điểm đến du lịch, như phố cổ Hội An, làng lụa, làng gốm Thanh Hà, biển An Bàng, biển Hà My, rừng dừa 7 mẫu. Các kết nối ngoại tỉnh có thể kể đến sân bay Đà Nẵng, Thánh địa Mỹ Sơn. Còn với cư dân, việc kết nối tới các tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, uỷ ban nhân dân đều dưới 15 phút di chuyển.

Với những lợi thế về hạ tầng giao thông, vị trí, tiện ích đa dạng và thiết kế đa năng, các sản phẩm tại Hoian Legacity không chỉ mở ra không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm du lịch cho du khách mà còn mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi cùng cơ hội khai thác kinh doanh sinh lời.

Theo đại diện chủ đầu tư, Hoian Legacity được kỳ vọng đáp ứng trúng nhu cầu nhà đầu tư trong chu kỳ mới, phù hợp với xu thế đầu tư bền vững và đáp ứng tối ưu phong cách vừa sinh sống - nghỉ dưỡng vừa kinh doanh.

Yên Chi