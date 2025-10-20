Ra mắt dự án Eurowindow Sport Garden tại trung tâm Nghệ An

Eurowindow Sport Garden hướng đến mô hình khu đô thị xanh, quy tụ gần 100 tiện ích và công viên thể thao 20.000 m2, cách trung tâm hành chính tỉnh 1 km.

Dự án do Eurowindow Holding phát triển, vừa ra mắt vào ngày 19/10, tại Nghệ An. Sự kiện hút 1.000 khách tham dự trong không gian bài trí mô phỏng các góc phố, tiện ích của dự án. Kiến trúc tân cổ điển kết hợp Địa Trung Hải được tái hiện qua visual led, photobooth, mang đến cho khách mời trải nghiệm trực quan về khu đô thị phong cách sống xanh - sống khỏe - sống hạnh phúc.

Eurowindow Sport Garden có vị trí tại trung tâm TP Vinh (cũ), giao cắt giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang. Trong bán kính hơn 1 km, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến các tiện ích xung quanh như chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính. Dự án có gần 100 tiện ích đồng bộ, nổi bật là công viên thể thao 20.000 m2 với 20 bộ môn thể thao trong nhà và ngoài trời. Hệ thống an ninh 24/7, Wi-Fi miễn phí toàn khu, cùng bãi đỗ xe rộng rãi, quy hoạch hợp lý tạo cuộc sống tiện nghi, năng động và gắn kết.

Một góc không gian tại sự kiện ra mắt dự án Eurowindow Sport Garden. Ảnh: Eurowindow Holding

Bên cạnh đó, Eurowindow Sport Garden đẩy mạnh phát triển công trình xanh với gần 10 công viên, vườn hoa phủ kín cây xanh. Hệ thống cây cao bóng mát được trồng dày đặc, mang đến không khí trong lành và cảnh quan tươi mát quanh năm. Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng như cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low- E) Eurowindow có khả năng cản tới 96% tia UV, 40% nhiệt theo công bố của hãng, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn và bảo vệ sức khỏe cư dân.

Đáng chú ý, dự án ứng dụng điện mặt trời với hệ thống chiếu sáng cho mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Ngoài ra, khu đô thị còn trang bị hệ thống thông gió tự nhiên, xử lý nước thải tiên tiến và thùng rác thông minh dùng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình khu đô thị xanh, hiện đại và bền vững theo chuẩn quốc tế.

"Eurowindow Sport Garden được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng sống mới tại Nghệ An, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường bất động sản khu vực", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Gần 1.200 khách dự lễ ra mắt dự án Eurowindow Sport Garden. Ảnh: Eurowindow Holding

Tại sự kiện ra mắt, khách mời thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm như biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư đặc biệt shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Theo đơn vị, mô hình shophouse này lần đầu tiên xuất hiện tại Vinh.

Ông Phạm Quang Anh, nhà đầu tư hơn 10 năm kinh nghiệm tại Nghệ An, cho rằng Eurowindow Sport Garden giải quyết khoảng trống về nhu cầu nhà ở siêu cao cấp, quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ và không gian sống xanh tại trung tâm Nghệ An, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho thị trường.

"Trước đây, thương hiệu Eurowindow Holding đã phát triển hai dự án cao cấp ở Vinh, giá trị bất động sản tăng nhiều lần sau vài năm, tạo uy tín khi phát triển Eurowindow Sport Garden", ông nói.

Ca sĩ Tùng Dương mở đầu chương trình với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", truyền tải thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và khát vọng kiến tạo hạnh phúc. Ảnh: Eurowindow Holding

Ngoài phần nghi thức ra mắt dự án, sự kiện mang đến cho khách mời những trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng. Điểm nhấn là chương trình âm nhạc sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như: Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Hà Quỳnh Như, Lê Thanh Phong... cùng màn trình diễn công nghệ 3D laser mapping kết hợp âm thanh - ánh sáng hiện đại.

Hải My