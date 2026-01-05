Ra mắt dự án căn hộ Green Skyline tại Đông Bắc TP HCM

TBS Land giới thiệu dự án Green Skyline quy mô 1,3 ha, tích hợp hơn 30 tiện ích, nằm trên mặt tiền quốc lộ 1K, khu vực Dĩ An, TP HCM.

TBS Land tổ chức lễ ra quân "Kiến tạo chân trời xanh - Khơi nguồn di sản" giới thiệu dự án Green Skyline (Dĩ An, TP HCM) vào ngày 27/12. Sự kiện thu hút hơn 1.600 chuyên viên kinh doanh đến từ 19 đại lý phân phối. Theo đại diện TBS Land, Green Skyline ra mắt trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang tái cấu trúc theo hướng thận trọng hơn. Dòng vốn tín dụng được kiểm soát, tâm lý người mua chuyển từ đầu cơ sang nhu cầu ở thực, trong khi yêu cầu về pháp lý, tiến độ và tính minh bạch ngày càng rõ nét.

Sự kiện giới thiệu dự án Green Skyline của TBS Land. Ảnh: TBS Land

Theo đại diện chủ đầu tư, ý nghĩa của thông điệp "khơi nguồn di sản" nằm ở việc chuyển hóa nền tảng tích lũy trong 36 năm của TBS Group thành những chuẩn mực cụ thể cho không gian sống. "Các giá trị đã làm nên vị thế của tập đoàn, như kỷ luật vận hành và tiêu chí chất lượng, được tích hợp xuyên suốt trong quá trình quy hoạch, thi công và định hướng quản lý vận hành tại Green Skyline", vị đại diện nói.

Green Skyline được phát triển để đón xu hướng giãn dân và dịch chuyển nhu cầu nhà ở về khu Đông Bắc TP HCM. Trong bối cảnh khu vực lõi trung tâm chịu áp lực về hạ tầng, mật độ dân cư và chi phí sinh hoạt, người mua nhà có xu hướng tìm đến các đô thị vệ tinh được quy hoạch bài bản, sở hữu không gian sống rộng mở và khả năng kết nối thuận tiện.

TBS Land chọn chiến lược hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, thay vì mở bán sớm để thăm dò nhu cầu. Green Skyline đã hoàn thiện phần xây dựng chính và cất nóc trước khi ra thị trường, đi theo hướng "xây xong mới bán". Theo chủ đầu tư, cách làm này không phổ biến nhưng đang được xem là phù hợp với tâm lý người mua hiện nay. Việc lựa chọn thời điểm giới thiệu dự án khi sản phẩm đã hình thành nhằm giảm thiểu rủi ro cho người mua, đồng thời thể hiện cam kết về tiến độ và chất lượng xây dựng.

Dự án Green Skyline đã hoàn thiện phần xây dựng. Ảnh: TBS Land

Về vị trí, dự án nằm tại khu vực Dĩ An - cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, nơi đang đón xu hướng giãn dân từ khu vực lõi trung tâm. Khu vực hưởng lợi từ hệ thống giao thông kết nối và nền tảng công nghiệp - dịch vụ sẵn có.

Thị trường khu vực này cũng đang đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dự án, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn phải phù hợp với chuẩn sống mới với không gian xanh, tiện ích đầy đủ, khả năng vận hành ổn định và cộng đồng cư dân rõ nét.

Tên gọi "Green Skyline" phản ánh định hướng phát triển dự án gắn với yếu tố không gian xanh và tầm nhìn dài hạn. Trên quy mô 1,3 ha, dự án dành 37% diện tích để xây dựng khối tháp, còn lại là cảnh quan, tiện ích. Theo chủ đầu tư, "chân trời xanh" không chỉ là hình ảnh cảnh quan, mà còn là cách tiếp cận phát triển bền vững, đặt con người và môi trường sống vào trung tâm của quy hoạch.

Hoài Phương