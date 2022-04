Ra mắt dự án căn hộ cuối cùng tại Vinhomes Grand Park

The Beverly Solari là dự án căn hộ hợp tác thứ hai của Vinhomes và Mitsubishi Corporation tại đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Ngày 21/4, Vinhomes đã ra mắt The Beverly Solari, dự án căn hộ cuối cùng thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức. Dự án tọa lạc tại tâm điểm kết nối nội khu Vinhomes Grand Park với các khu vực lân cận, tiếp giáp đường Long Phước dẫn thẳng đến cao tốc Long Thành – Dầu Giây.

Vị trí The Beverly Solari kết nối nhanh chóng đến khu vực trọng điểm của thành phố như quận 1, quận 3, sân bay Long Thành hay các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Vũng Tàu... Đặc biệt, dự án nằm cạnh điểm cuối bến xe điện VinBus, giúp cư dân kết nối nội - ngoại khu thuận lợi.

The Beverly Solari nằm ở vị trí tâm điểm đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

The Beverly Solari sở hữu ba phân khu là The Oasis, The Tropical và The Sun Set. Trong đó, phân khu The Oasis sở hữu chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng như bể bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California, đường dạo mạch vòng...Phân khu The Tropical với thiết kế đặc trưng theo phong cách nhiệt đới với các tiện ích nổi bật như thác nước điểm nhấn, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, hồ suối nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới... đem đến cho cư dân nhiều hoạt động ngoài trời. Còn phân khu The Sunset lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) sở hữu ưu thế về vị trí khi tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và quảng trường Golden Eagle.

Tâm điểm của dự án là quảng trường trung tâm Golden Eagle với chuỗi tiện ích đa dạng như hồ nước rộng 2.000m, đồi Beverly, vườn cọ, hàng chà là Canary, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng... Dự án còn sở hữu đại lộ mua sắm Rodeo dài 500m lấy cảm hứng từ khu mua sắm nổi tiếng ở Rodeo Drive (Mỹ).

Quảng trường Golden Eagle, biểu tượng của The Beverly Solari. Ảnh: Vinhomes

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân của The Beverly Solari được hưởng thụ hệ sinh thái tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu bao gồm trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, công viên 36 ha, đại lộ Manhattan, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool cùng bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec... Bên cạnh đó, The Beverly Solari cũng được áp dụng công nghệ trong quản lý vận hành với 4 trụ cột chính gồm an ninh - vận hành - cộng đồng - căn hộ thông minh.

The Beverly Solari là dự án hợp tác thứ 2 của Vinhomes và Mitsubishi Corporation tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, sau chuỗi các dự án cao tầng như The Rainbow, The Origami và The Beverly.

Ngọc Diễm