Ra mắt dự án căn hộ Bcons NewSky mặt tiền quốc lộ 13

Bcons NewSky được chủ đầu tư ra mắt sáng 11/1, bổ sung nguồn cung căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực tại khu Đông Bắc TP HCM, với lợi thế vị trí mặt tiền quốc lộ 13.

Tập đoàn Bcons tổ chức lễ giới thiệu dự án Bcons NewSky, thu hút khoảng 1.000 khách tham dự.

Ghi nhận tại sự kiện cho thấy phần lớn khách tham dự là người trẻ và các gia đình đang sinh sống, làm việc tại TP HCM và khu vực lân cận. Nhiều khách hàng quan tâm đến các yếu tố như vị trí kết nối, khả năng tiếp cận hạ tầng giao thông công cộng phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài.

Lễ giới thiệu dự án Bcons NewSky. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, Bcons NewSky tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13. Đáng chú ý, theo quy hoạch, một nhà ga của tuyến metro Thủ Dầu Một - TP HCM dự kiến nằm cách dự án khoảng 100 m, tạo thêm lựa chọn di chuyển bằng giao thông công cộng cho cư dân trong dài hạn.

Vị trí này được đánh giá giúp rút ngắn thời gian kết nối về trung tâm TP HCM, đồng thời gia tăng tính tiện lợi cho cư dân đang làm việc tại các khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ trong khu vực.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Bcons NewSky được giới thiệu với định hướng phát triển phục vụ nhu cầu ở thật. Dự án cung cấp các loại căn hộ 2 phòng ngủ - 1 vệ sinh, 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh, 3 phòng ngủ - 2 vệ sinh và 3 phòng ngủ - 3 vệ sinh, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ. Thiết kế được định hướng tối ưu công năng sử dụng, chú trọng không gian sinh hoạt chung và sự riêng tư.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, đồng thời thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu dọc quốc lộ 13 như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và khu công nghiệp.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới tại khu vực trung tâm TP HCM còn hạn chế, người mua có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực giáp ranh, nơi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và mặt bằng giá còn "dễ tiếp cận" hơn.

Phối cảnh tiện ích nội khu. Ảnh: Tập đoàn Bcons

Khu Đông Bắc TP HCM, đặc biệt là khu vực Thuận An (Bình Dương cũ), được đánh giá là điểm đến của dòng dịch chuyển an cư nhờ vị trí tiếp giáp TP HCM, tập trung nhiều khu công nghiệp và lực lượng lao động đông đảo. Quốc lộ 13 - trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương cũ - đang được mở rộng lên 10 làn xe, lộ giới khoảng 60 m, góp phần cải thiện khả năng lưu thông toàn khu vực.

Trong bối cảnh đó, các dự án nằm dọc trục Quốc lộ 13 được xem là hưởng lợi trực tiếp từ quá trình nâng cấp hạ tầng, đặc biệt khi các tuyến giao thông công cộng trong tương lai dần được triển khai.

Lễ giới thiệu Bcons NewSky được xem là bước khởi đầu trong quá trình đưa dự án tiếp cận thị trường. Sau sự kiện, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, quy hoạch và pháp lý.

Hoài Phương