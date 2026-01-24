Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội tổ chức Ngày hội Đầu bếp 2026 và ra mắt Đội tuyển Đầu bếp Hà Nội vào ngày 23/1.

Sự kiện quy tụ hơn 600 đầu bếp, chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành ẩm thực. Tham dự sự kiện có ông Toàn Nguyễn, Ủy viên Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Việt, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Thương mại Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cùng các đầu bếp, chủ cơ sở kinh doanh ẩm thực, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực ẩm thực - du lịch.

Ban tổ chức và khách mời tham gia Ngày hội Đầu bếp Hà Nội 2026. Ảnh: HPC

Đội tuyển được thành lập với mục tiêu đại diện cho ẩm thực thủ đô tham gia các cuộc thi quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đầu bếp Nguyễn Công Chung, tổng bếp trưởng khách sạn Sheraton Hà Nội, đảm nhiệm vị trí trưởng ban huấn luyện. Ông là người Việt đầu tiên giữ vị trí bếp trưởng tại một khách sạn 5 sao quốc tế trong nước. Các thành viên còn lại là những đầu bếp được tuyển chọn từ những gương mặt tiêu biểu, giàu kinh nghiệm và tài năng của ngành bếp Hà Nội.

Đội tuyển đầu bếp Hà Nội. Ảnh: HPC

Ông Hà Hải Đoàn, Chủ tịch Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội, cho biết đội tuyển sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia các sân chơi quốc tế, không chỉ để nâng cao chuyên môn, còn là cầu nối giao lưu văn hóa, đưa ẩm thực Hà Nội đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Một hoạt động đáng chú ý tại sự kiện là phiên đấu giá gây quỹ cho đội tuyển. Bức tranh của họa sĩ Việt Hùng đã được bán với sự tham gia của nhiều đầu bếp tên tuổi như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Đình Hùng, Trương Công Lệ, Nguyễn Danh Hinh, Mr Food. Tổng số tiền gây quỹ đạt 118,5 triệu đồng, trong đó nhóm của đầu bếp Phạm Tuấn Hải đóng góp 50 triệu đồng.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên tọa đàm của sự kiện. Ảnh: HPC

Sự kiện cũng là nơi quy tụ của hơn 50 thương hiệu cung cấp nguyên liệu, thiết bị và dịch vụ cho ngành bếp như Maggi, Công ty Thực Phẩm Xanh, nhà phân phối rượu vang IVCOM, Trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai... tạo không gian kết nối cho cộng đồng. Dịp này, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội cũng nhận giấy khen từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Hà Nội, ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển chung của ngành.

Bên cạnh lễ ra mắt, chương trình còn có các phiên tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ đầu bếp, từ chuyên gia quốc tế đến những người trẻ đang theo học nghề. Ngày hội Đầu bếp Hà Nội 2026 được xem là dấu mốc trong cố gắng chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế của ngành bếp Thủ đô, tạo nền tảng cho các hoạt động chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

(Nguồn: HPC)