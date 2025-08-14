Ra mắt đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Baia Retreat Hội Vân hơn 17 ha

Đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Baia Retreat Hội Vân ở Gia Lai (Bình Định cũ) quy mô 17,7 ha, tổng vốn gần 727 tỷ đồng do Onsen Hội Vân làm chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng.

Dự án nằm tại xã Hòa Hội và xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, cách sân bay Phù Cát 10 phút và nút ra cao tốc Bắc Nam 5 phút di chuyển. Chủ đầu tư quy hoạch thành hai phân khu gồm khu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và khách sạn nghỉ dưỡng (khoảng 6,8 ha), và khu dân cư (khoảng 10,9 ha).

Điểm nhấn của Baia Retreat Hội Vân là nằm gần suối khoáng nóng Hội Vân - nguồn khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ lên đến 80 độ C chứa nhiều loại khoáng có lợi cho hoạt động chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Lợi thế này cho phép chủ đầu tư phát triển loạt tiện ích cao cấp như trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, công viên suối khoáng kết hợp nhà hàng Champa, khách sạn.

Kiến trúc dự án kết hợp giữa phong cách onsen Nhật Bản và văn hóa Champa. Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng các chất liệu bản địa như tre, gỗ, mái lá, họa tiết thổ cẩm; thiết kế mái vòm hay bố cục ba tháp biểu tượng của kiến trúc Chăm.

Baia Retreat Hội Vân - mảnh ghép mới trong bản đồ nghỉ dưỡng Bình Định cũ (Gia Lai). Ảnh: CĐT

Theo đại diện Onsen Hội Vân, mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng có khả năng phục vụ du khách quanh năm, không phụ thuộc vào chu kỳ theo mùa ít chịu tác động từ thời tiết. Mô hình này đã phát triển tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tại Việt Nam, Bình Định cũ (Gia Lai) sở hữu suối Hội Vân, được người dân bản địa sử dụng từ lâu để chăm sóc sức khỏe. Việc khai thác tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng góp phần đa dạng hình thức du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Định cũ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, Baia Retreat Hội Vân đã hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cũng xác nhận dự án đủ điều kiện khai thác thương mại từ tháng 8. Theo công bố từ chủ đầu tư, biệt thự tại dự án có giá từ 4 tỷ đồng kèm chính sách chiết khấu tới 9,5% cho khách hàng thanh toán sớm, cộng thêm 3% (tối đa 200 triệu đồng) cho những giao dịch đầu tiên. Về tài chính, VietinBank và MBBank sẽ cung cấp gói vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc 24 tháng. Khách hàng thanh toán trước 10% có thể ký hợp đồng.

Ngoài ra, dự án áp dụng chính sách ủy thác cho thuê với tỷ lệ chia sẻ doanh thu tới 52%, giúp chủ sở hữu tối ưu lợi nhuận mà không cần trực tiếp vận hành. Bên cạnh đó là hai năm miễn phí quản lý vận hành, được tư vấn quản lý vận hành và hợp tác đầu tư bởi Naniwa Issui - thương hiệu hơn 100 năm kinh nghiệm trong khai thác khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng tại Nhật Bản.

Phối cảnh khu thấp tầng tại dự án. Ảnh: CĐT

Nửa đầu năm, Bình Định đón 6,5 triệu lượt khách, đạt 65% kế hoạch cả năm, được xem là ngôi sao mới nổi của du lịch miền Trung. Địa phương nhiều lợi thế về vị trí địa lý, sở hữu hàng loạt danh lam, thắng cảnh như Kỳ Co, Eo Gió, Hải Giang, Nhơn Lý với hơn 130 km đường bờ biển. Nơi đây cũng là cố đô của văn hóa Cham-pa, cái nôi của nhà Tây Sơn, võ cổ truyền cùng nền văn hóa thi ca, âm nhạc. Các kế hoạch mở rộng sân bay Phù Cát, xây cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, cao tốc Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao cũng góp phần thêm sức bật du lịch cho địa phương.

Tuy nhiên, theo Giám đốc đơn vị phát triển dự án Baia Retreat Hội Vân, Bình Định còn thiếu hụt cơ sở lưu trú và những sản phẩm nghỉ dưỡng khác biệt để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Việc khai thác nguồn suối khoáng nóng tại Hội Vân được xem là một trong những giải pháp để địa phương phát triển mô hình du lịch khoáng nóng mới, đa dạng sản phẩm du lịch.

Song Anh