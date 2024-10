Đĩa "Thanh âm Hà Nội" gồm những bản nhạc, âm thanh gắn với thành phố như tiếng tàu điện, lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình.

Tác phẩm được thực hiện trong sáu tháng, ra mắt dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2024). Phần một gồm bốn bản nhạc: Tiến về Hà Nội (Văn Cao sáng tác), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Ký ức tuổi thơ (Nguyễn Hữu Tuấn), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân). Trong đó, bài Người Hà Nội do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, biểu diễn.

* Bản thu Người Hà Nội (sáng tác Nguyễn Đình Thi)

Phần còn lại là hiệu lệnh báo động phòng không thủ đô, tiếng tàu điện, âm thanh lễ thượng cờ trên quảng trường Ba Đình, nhạc hiệu Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Đĩa "Thanh âm Hà Nội". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Phần thu lễ thượng cờ mất nhiều công sức nhất. Tổ sản xuất huy động 20 nhân sự, lắp 36 micro quanh khu vực quảng trường. Lần đầu thu, sản phẩm chưa đạt chất lượng, phải làm lại. Ở lần thứ hai, họ có được những âm thanh chi tiết như tiếng bước chân diễu binh, các chiến sĩ làm động tác vác súng, phất cờ.

* Bản thu lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình

Với các tư liệu cũ như tiếng tàu điện, còi hiệu lệnh, kỹ thuật viên mất khoảng tám tiếng lọc tạp âm theo kỹ thuật thủ công, để âm thanh sạch nhưng không mất đi nét hoài cổ.

Phôi đĩa than được in ở Nhật Bản. Khâu mastering thực hiện trong nước, do Duy Nghĩa - kỹ thuật viên có 18 năm trong nghề - phụ trách.

Đường Nguyễn Thái Học, hướng lên Văn Miếu - Quốc Tử Giám thập niên 1980, qua ống kính của nhiếp ảnh gia Hà Lan Ab Stokvis. Ảnh: Nhiếp ảnh gia cung cấp

Đơn vị sản xuất - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội - in lần đầu 1.000 bản, chưa công bố giá bán. Ngoài ra, sản phẩm được đăng tải trên một số nền tảng nhạc số.

Ra mắt đĩa than 'Thanh âm Hà Nội' Video giới thiệu đĩa than "Thanh âm Hà Nội". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Hà Thu