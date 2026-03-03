Ra mắt công ty tái bảo hiểm AlphaRe

Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha (AlphaRe) ra mắt thị trường ngày 27/2 tại Hà Nội, được định vị kế thừa nền tảng kinh nghiệm ngành, hướng tới vai trò "người nâng tầm".

Sự kiện có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các cổ đông chiến lược cùng Ban Lãnh đạo AlphaRe.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc AlphaRe cho biết, thế giới đang đối mặt với nhiều lớp rủi ro mới, từ biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro địa chính trị đến an ninh mạng... với giá trị bảo hiểm tới hàng tỷ USD. "Những thay đổi này đòi hỏi phương thức tiếp cận mới trong thẩm định và quản trị rủi ro. Do đó, AlphaRe lựa chọn AI làm 'trái tim' của mọi quyết định trong hoạt động nghiệp vụ. Công nghệ không nhằm thay thế con người, mà được sử dụng để mở rộng và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia Việt Nam", ông Nam chỉ rõ.

Ông Lê Hoài Nam phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: AlphaRe

Cũng tại đây, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, Bộ khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, qua đó góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Hơn 30 năm từ khi Nghị định 100 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm được ban hành, thị trường bảo hiểm Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Trong tiến trình đó, riêng lĩnh vực tái bảo hiểm ghi nhận ba cột mốc ra đời: VinaRe (1994), PVIRe - nay là Hanoi Re (2011) và đến năm nay là AlphaRe.

AlphaRe tập trung số hóa tri thức và kinh nghiệm tích lũy của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời phát triển và huấn luyện các mô hình AI dựa trên dữ liệu, thực tiễn và bối cảnh rủi ro tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, AlphaRe được hình thành từ sự cộng hưởng của ba nền tảng: lấy kinh nghiệm và bản lĩnh Việt Nam làm nền tảng, AI làm động lực và chuẩn mực quản trị - vận hành quốc tế làm hệ quy chiếu.

"Ba trụ cột này bổ trợ và khuếch đại lẫn nhau, định hình một mô hình mới đặt con người Việt Nam và trí tuệ Việt Nam ở vị trí trung tâm, đồng thời vận hành theo chuẩn mực quốc tế", ông Lê Hoài Nam cho biết.

Nghi thức ra mắt AlphaRe. Ảnh: AlphaRe

Mục tiêu dài hạn của AlphaRe không chỉ là nâng cao năng lực phân tích và quản trị rủi ro cho thị trường trong nước, còn góp phần giữ lại tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vai trò của người Việt Nam trong chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm.

Công ty không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, ngược lại, đặt trọng tâm vào kỷ luật nghiệp vụ, chuẩn mực vận hành và quản trị rủi ro dài hạn. Đây được xem là nền tảng để xây dựng một doanh nghiệp tái bảo hiểm phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Thanh Thư