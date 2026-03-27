Ra mắt Công ty Cổ phần thanh toán số MobiFone - MDP

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) ra mắt với vai trò nền tảng trung gian thanh toán mới, kiến tạo hạ tầng thanh toán quốc gia thế hệ thứ 4.

Lễ ra mắt diễn ra vào ngày 27/3, tại Hà Nội. MDP được Ngân hàng Nhà nước cấp phép từ ngày 27/11/2025, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm các dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh tra điện tử và hỗ trợ thu - chi hộ; tạo kết nối giữa ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ số. Trước đó, đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Napas để nghiên cứu và triển khai các mô hình kết nối giữa hai hệ thống chuyển mạch, hướng tới phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, linh hoạt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone có nhiều điều kiện để tăng tốc trong lĩnh vực thanh toán số khi ra đời trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với định hướng từ Đại hội Đảng lần thứ XIV. Theo ông, doanh nghiệp còn có lợi thế từ sự tham gia góp vốn của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, đơn vị giữ vai trò trong hạ tầng số quốc gia.

Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm cho biết, với vai trò là doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, MobiFone định hướng không chỉ phát triển hạ tầng viễn thông mà còn tham gia xây dựng hạ tầng thanh toán số và các dịch vụ tài chính số theo hướng hiện đại, an toàn và bảo mật. Các hệ thống này được thiết kế có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ công tác phòng chống gian lận, đảm bảo an ninh hệ thống thanh toán.

Ông Lâm cho rằng việc thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone và triển khai dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử là bước đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái số của MobiFone, đồng thời mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị kinh tế số, kết nối với các nền tảng thanh toán trong khu vực và quốc tế.

Tại sự kiện, ông Bùi Sơn Nam, Chủ tịch MDP, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển nền tảng công nghệ thanh toán mở, linh hoạt, đồng thời thiết lập các liên minh chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng. Ba giá trị cốt lõi được xác định gồm công nghệ, đổi mới sáng tạo và độ tin cậy, trong đó công nghệ là nền tảng, đổi mới nhằm tạo ra giải pháp mới cho thị trường, còn yếu tố tin cậy hướng tới đảm bảo an toàn, minh bạch cho các giao dịch trong hệ sinh thái.

Trong khuôn khổ sự kiện, MDP tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - thuộc Cục C06, Bộ Công an. Theo đó, hai đơn vị sẽ nghiên cứu, phát triển và tích hợp dịch vụ tài chính và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc kiến tạo một môi trường số an toàn, minh bạch và thuận tiện với bốn trọng điểm. Đầu tiên là tích hợp thanh toán số liền mạch để các giao dịch tài chính trên VNeID được thực hiện thông suốt, an toàn qua hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp. Dự án cũng hương tới phát triển hệ sinh thái tiện ích (Mini-app) về dịch vụ công và dịch vụ tài chính giúp mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ trực tiếp, nhanh chóng tới người dân ngay trên nền tảng VNeID.

Nội dung thứ ba là quản lý nghĩa vụ tài chính cá nhân qua các tính năng tổng hợp, hiển thị và cập nhật thông tin về nghĩa vụ tài chính, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, thực hiện giao dịch đối chiếu. Cuối cùng, thoả thuận nhằm đảm bảo hạ tầng kết nối an toàn với cơ chế định tuyến và điều phối yêu cầu dịch vụ kỹ thuật từ VNeID tới các hệ thống xử lý tương ứng, đảm bảo đường truyền ổn định, tiêu chuẩn hóa, bảo mật tối đa cho các bên tham gia.

MDP sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp, thiết kế kiến trúc kỹ thuật và đầu tư nguồn lực triển khai. Mọi hoạt động phát triển đều tuân thủ chặt chẽ định hướng quản lý, vận hành và tiêu chuẩn bảo mật khắt khe của Cục C06.

Đồng thời, MDP ký kết với tổ chức thẻ quốc tế Visa nhằm mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn bảo mật và mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp. Ngoài ra, đơn vị hợp tác với hơn 22 tổ chức thành viên khác là các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam, góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam của MDP.

Tại sự kiện, ông Phan Thanh Sơn - Tổng giám đốc MDP cũng nhấn mạnh. Với nền tảng công nghệ hiện đại và định hướng hợp tác mở, MDP muốn góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán số hoàn toàn mới cho Việt Nam, một nền tảng do người Việt phát triển, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và kết nối rộng mở với hệ sinh thái tài chính trong nước cũng như toàn cầu.

"Chúng tôi tin rằng khi các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác cùng hợp tác trên một nền tảng chung, thị trường thanh toán số Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực", ông nói thêm.

Trong thời gian tới, MDP sẽ tập trung mở rộng hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, các công ty công nghệ tài chính và các đối tác trong lĩnh vực nhằm phát triển hệ sinh thái thanh toán số đa dạng, thuận tiện và an toàn.

Nhật Lệ