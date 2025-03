Ra mắt chương trình âm nhạc thực tế 'Em xinh say hi'

Nhà sản xuất VieON, Vie Channel - trực thuộc DatVietVAC Group Holdings - giới thiệu chương trình âm nhạc thực tế mới "Em xinh say hi", lên sóng ngày 31/5.

Nhà sản xuất chưa công bố tên dàn sao nữ sẽ góp mặt trong chương trình. Tuy nhiên trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều khán giả đồn đoán tlinh, Pháo, Young Puppy, Liu Grace, Orange, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi... tham gia Em xinh say hi.

Theo phía nhà sản xuất, không đơn thuần là show âm nhạc thực tế, Em xinh say hi được định vị là chặng đường thế hệ nữ idol Vbiz mới sẵn sàng chinh phục giới hạn, biến hóa hình ảnh nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt.

"Hình tượng 'Em xinh' không chỉ ở ngoại hình, tài năng, mà hướng đến 'Real Aura' - khí chất tỏa sáng không bị giới hạn ở hình ảnh duy nhất, thay vào đó luôn chuyển động, biến đổi, tương tự dải cực quang đổi màu nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính nguyên bản", người đại diện nói.

Trong Kpop, "Aura" là thuật ngữ không chính thức nhưng khá phổ biến với fan, nói về thần thái, khí chất và hào quang của một nghệ sĩ. Chương trình Em xinh say hi hướng đến "Real Aura", hàm ý tỏa sáng trong bất kỳ phiên bản nào cô ấy muốn.

Cụ thể, mỗi sao nữ sẽ trải qua loạt thử thách sáng tạo âm nhạc, luyện vũ đạo, bứt phá giới hạn để hướng tới phiên bản "Real Aura" hoàn chỉnh của chính họ, hội tụ năm yếu tố gồm: khí chất mạnh mẽ (presence); sức hút nam châm (magnetism); bản sắc riêng biệt (identity); khả năng biến hóa uyển chuyển (adaptability) và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, tài năng, tạo giá trị bền vững (impact).

Dịp này, nhà sản xuất cũng công bố thiết kế logo cấu thành từ năm mảnh ghép, lấy cảm hứng từ cực quang và ánh sáng kim cương. Theo đại diện đơn vị, logo tựa những viên kim cương cắt gọt từ ánh sáng, tạo thành chữ E và M, viết tắt của "Em xinh".

Logo và poster chương trình. Ảnh: VieON

Nhà sản xuất lý giải suốt chặng đường nghệ thuật, mỗi nghệ sĩ tỏa ra Real Aura - hào quang riêng, như ánh sáng phát ra từ viên kim cương được mài giũa qua thời gian, thử thách. Thí sinh Em xinh say hi đa dạng sắc thái, người rực rỡ, trầm sâu, sắc lạnh, người ấm áp, tự do. Tựu trung, năm mảnh ghép ấy sẽ tạo bản thể "EM" không thể trộn lẫn.

"Khi những hào quang đó tỏa ra cùng lúc, chúng không lu mờ mà hòa quyện thành dải cực quang sống động, là hình tượng thế hệ nữ idol mới: dám khác biệt, không cần giống ai, chỉ cần đủ bản lĩnh để là chính mình", theo nhà sản xuất.

Cùng tinh thần "Say hi", nguồn năng lượng của dàn sao nữ khác biệt với các "anh trai". Do đó dù chưa lên sóng, chương trình được khán giả nhắc tên nhiều trên Facebook, Instagram. Họ kỳ vọng sân chơi mới sẽ mang đến nhiều ca khúc lạ và cảm xúc bùng nổ trong mùa hè này.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cho rằng Em xinh say hi còn khơi dậy niềm tự hào về nhạc Việt, tạo ra cộng đồng fan văn minh, nhiệt tình, tiếp nối giá trị mà Anh trai say hi cùng sản phẩm khác của DatVietVAC đã đóng góp cho nền công nghiệp văn hóa nước nhà.

Thiên Hà