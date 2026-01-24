Ra mắt chuỗi giải golf trẻ Hanwha Life - VGA Junior Tour

Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) ra mắt hệ thống giải trẻ quốc gia Hanwha Life - VGA Junior Tour, định hướng tạo sân chơi cho golfer tiềm năng trong nước.

Lễ ra mắt tổ chức ngày 23/1, đánh dấu hợp tác giữa VGA và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life. Trải qua 3 năm hình thành và phát triển, VGA Junior Tour đã trở thành hệ thống giải đấu nòng cốt dành cho lứa tuổi U8 đến U18, đóng vai trò nền tảng trong công tác phát hiện và đào tạo tài năng trẻ. Từ sân chơi này, nhiều vận động viên đã trưởng thành, ghi danh trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và trở thành thành viên Đội tuyển Golf Quốc gia. Mục tiêu của VGA Junior Tour là xây dựng môi trường thi đấu bài bản, công bằng và có lộ trình phát triển dài hạn cho các golfer trẻ.

Trong năm 2025, VGA Junior Tour đã khởi tranh 8 giải đấu, trải dài khắp ba miền. Chặng đấu cuối mùa đã được mở rộng lên quy mô quốc tế, đón các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bước sang mùa giải 2026, với sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam, hệ thống giải Trẻ Quốc mang tên chính thức Hanwha Life - VGA Junior Tour. Hệ thống giải sẽ được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp hơn với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1. Hệ thống đồng thời mở rộng cơ chế bảo trợ và tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và câu lạc bộ tổ chức. Đại diện Hiệp hội cho biết các giải đấu trong hệ thống sẽ từng bước hướng đến chuẩn quốc tế, mở rộng quy mô mời vận động viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự.

Lộ trình Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026. Ảnh: VGA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Nguyên - Tổng thư ký VGA nhấn mạnh sự đồng hành của Hanwha Life với vai trò nhà tài trợ danh xưng là cú hích để VGA Junior Tour bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp và hội nhập. "Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư cho thế hệ vận động viên trẻ tương lai của golf Việt Nam", ông Vũ Nguyên nói.

Ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam cho biết muốn cùng VGA phát triển hệ thống giải trẻ trên toàn quốc, nâng cấp từ chất lượng tổ chức, tiêu chuẩn chuyên môn đến trải nghiệm thi đấu. Ông Hwang đặt mục tiêu đưa golf trở thành một môn thể thao truyền cảm hứng với nhiều thiếu niên tiếp cận và gắn bó từ sớm. Về dài hạn, đơn vị hướng tới việc tìm kiếm, tuyển chọn và tài trợ chương trình đào tạo cho các tài năng trẻ theo chuẩn quốc tế.

"Điều này góp phần chuẩn bị lực lượng vận động viên chất lượng cho đội tuyển quốc gia cũng như sẵn sàng cho lộ trình thi đấu đỉnh cao và chuyên nghiệp trong tương lai", ông Hwan nói.

Đại diện VGA phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGA

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, Hanwha Life Việt Nam được đánh giá cao ở năng lực tài chính với tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng. Đơn vị có mạng lưới hơn 140 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc và đội ngũ hơn 40.700 tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Sự đồng hành giữa Hanwha Life Việt Nam và VGA được hai bên xem là bước đi chiến lược trong phát triển golf bền vững, bắt đầu từ đầu tư sớm cho thế hệ trẻ.

Hoài Phương