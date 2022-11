Ra mắt căn hộ ven sông CT1 Riverside Luxury Nha Trang

Khánh HòaDự án bao gồm 153 căn hộ cao cấp có diện tích từ 43-81m2, tọa lạc tại TP Nha Trang, do Công ty cổ phần Đầu tư VCN làm chủ đầu tư.

CT1 Riverside Luxury dự kiến mở bán trong tháng 12, đây là dòng sản phẩm cao cấp đầu tiên của VCN, thời gian bàn giao dự kiến đầu năm 2024. Theo đại diện chủ đầu tư, các căn hộ tại đây được đầu tư tỉ mỉ về nội thất để tạo không gian sống đẳng cấp cho cư dân, mang nét thiết kế khác biệt hoàn toàn với những dự án mà doanh nghiệp từng phát triển trước đó.

Phối cảnh dự án CT1 Riverside Luxury. Ảnh: VCN

Vị trí ven sông, ngay trung tâm thành phố

CT1 Riverside Luxury tọa lạc tại đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nằm cách biển Trần Phú và ga Nha Trang trong khoảng 8 phút di chuyển.

Dự án được bố trí nằm trong quần thể các dãy nhà phố liên kế, các tòa nhà căn hộ cao tầng và các khu công viên cây xanh, dịch vụ thương mại tiện ích đồng bộ. Cư dân tại đây dễ dàng thụ hưởng các tiện ích sẵn có như trường học quốc tế Canada Maple Bear VCN, khu trung tâm dịch vụ y tế ngay trong khu đô thị và các cửa hàng dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, thư giãn...

Khu viên tại dự án CT1 Riverside Luxury. Ảnh phối cảnh: VCN

Với lợi thế vị trí nằm cạnh bờ sông Quán Trường, gần các khu công viên cây xanh, điều này mang lại không khí trong lành mát mẻ cho khách hàng khi sinh sống tại đây. Từ đây cư dân dễ dàng kết nối với các khu đô thị hiện đại, trung tâm thành phố và biển Nha Trang.

Không gian sống hiện đại, đẳng cấp

Dự án bao gồm 153 căn hộ cao cấp, thiết kế thông minh, có diện tích từ 43-81m2, là sự kết hợp hài hòa giữa công năng sử dụng hiện đại và thiết kế kiến trúc tinh tế. Mỗi phòng đều có hệ thống cửa kính cao sát trần, tạo tầm nhìn vô cực ra không gian bên ngoài và mang lại ánh sáng tự nhiên cho không gian bên trong căn hộ.

Các sản phẩm được trang bị hệ thống thiết bị nhà thông minh (smarthome) bao gồm thẻ từ thang máy, khóa điện tử an toàn, chuông cửa gọi video, hệ thống lưới bảo vệ an toàn cho các căn hộ tầng cao, thang máy hiện đại tốc độ cao cùng hệ thống kiểm soát an ninh ra vào tòa nhà, camera giám sát 24/7...

Thiết kế phòng ngủ tại CT1 Riverside Luxury. Ảnh phối cảnh: VCN

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện nay xu hướng của giới trẻ và tầng lớp trung tuổi có điều kiện là tìm kiếm căn hộ tại trung tâm đáp ứng cả ba nhu cầu an cư - đầu tư - nghỉ dưỡng, đảm bảo về pháp lý và giá thành hợp lý. Với các ưu điểm của dự án như sở hữu lâu dài, tiện nghi cao cấp, vị trí hướng sông mát lành, ngay trung tâm thành phố, căn hộ CT1 Riverside Luxury mang kỳ vọng sẽ hấp dẫn giới đầu tư và là lựa chọn lý tưởng cho một không gian sống chuẩn ba trong một "Sống tận hưởng - đẳng cấp - hiện đại".

Công ty cổ phần Đầu tư VCN cung cấp hơn 6.000 sản phẩm đa dạng từ chung cư phổ thông, nhà ở liên kế, nhà biệt thự, đất nền khu đô thị, văn phòng cao ốc... Các dự án góp phần kiến tạo và đa dạng hóa các sản phẩm bất động sản tại Nha Trang như khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, khu đô thị VCN Phước Hải, khu đô thị VCN Phước Long 1 và 2.

Quế Anh