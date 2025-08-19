Ra mắt căn hộ mẫu và sales gallery The Legend Danang

ROX Signature giới thiệu căn hộ mẫu và sales gallery dự án The Legend Danang tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, hôm 16/8.

Tọa lạc tại tầng 4 và 5, lô A33-A34 đường 2 tháng 9, phường Hải Châu, đối diện công viên Apec, sales gallery sẽ là địa điểm đón khách tham quan, nhà đầu tư quan tâm tới dự án. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá từ sa bàn dự án tới trải nghiệm thực tế từng chi tiết của căn hộ mẫu.

Lễ khai trương sales gallery và căn hộ mẫu The Legend Danang.

Hai căn hộ mẫu gồm căn một phòng ngủ và căn hai phòng ngủ tại sales gallery Đà Nẵng được thi công chỉn chu với vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ lưỡng. Trong đó, thiết bị vệ sinh của Bagnodesign (Anh), công nghệ thông minh của Axent (Thụy Sĩ). Phụ kiện tủ và thiết bị điện tử Teka, Hafele, Siemens (Đức) hay hệ tủ áo Blum (Áo), thiết bị bếp Smeg (Italy), đèn Philips (Hà Lan) cùng các vật liệu cao cấp từ Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển và Nhật Bản.

Khách hàng trải nghiệm thực tế sa bàn The Legend Danang tại sales gallery.

Bảng màu nội thất gồm trắng ánh ngọc trai, xám ánh bạch kim, vàng nhạt champagne beige, nâu, cát gỗ và đá tự nhiên, mang đến cảm giác ấm cúng và hiện đại. Các vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch, gỗ sơn mịn, kim loại mạ vàng hay đồng, kết hợp nhung, da và lụa cũng nhằm tạo sự sang trọng và tinh xảo.

Căn hộ mẫu gây ấn tượng bởi chi tiết nội thất và không gian tổng thể, toát lên sự cao cấp và cảm giác sống sang trọng", chị An Nhiên một khách tham quan sales gallery chia sẻ.

Khách hàng thăm quan và trải nghiệm nhà mẫu The Legend Danang.

Tọa lạc kế bên Cầu Rồng, The Legend Danang thừa hưởng môi trường sống trong lành giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng của Đà Nẵng với sông - núi - biển - trời. Điểm cộng của dự án còn nằm ở pháp lý minh bạch.

Dự án cũng đầu tư vào hệ tiện ích nội khu gồm: hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, business lounge, phòng golf 3D, khu tiệc ngoài trời, phòng chiếu phim, hệ thống concierge cá nhân hóa... Tất cả được vận hành bởi đơn vị quốc tế, bảo đảm dịch vụ đồng nhất và tối ưu hiệu quả khai thác cho chủ sở hữu.

Ảnh phối cảnh tổng thể dự án The Legend Danang về đêm.

Theo đại diện ROX Group, phân khúc bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn sôi động với nhu cầu ngày càng tăng cao từ giới tinh hoa. Các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng sinh lời. Đây cũng là thời điểm để những công trình biểu tượng ra mắt, góp phần kiến tạo phong cách sống mới cho đô thị biển.

