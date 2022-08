Ra mắt căn hộ 1 tỷ đồng, hoàn thiện phần thô tại Bình Dương

Bình DươngKim Oanh Group công bố ra thị trường khoảng 859 căn hộ Legacy Prime với hệ thống tiện ích phong phú, giá bán chỉ từ 1 tỷ đồng mỗi căn.

Trong những năm gần đây, thị trường căn hộ tại các đô thị lớn của Bình Dương như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An xuất hiện nhiều dự án mới. Trong bối cảnh đó, tòa tháp Legacy Prime bổ sung nguồn cung "vừa túi tiền" cho thị trường . Đây cũng là một phần của khu căn hộ hiện đại Legacy Central nằm tại trung tâm TP Thuận An, sở hữu hệ thống hơn 30 tiện ích trong nội khu, đồng thời liên kết hàng loạt tiện ích đẳng cấp tại Bình Dương.

Tháp Legacy Prime gồm 859 căn hộ, hiện đang được Kim Oanh Group chào bán với mức giá chỉ từ 1 tỷ đồng một căn.

Legacy Prime đã được xây xong phần thô và đang hoàn thiện chi tiết. Ảnh: Kim Oanh Group

Anh Hữu Nghiệp, đang thuê nhà trọ tại TP Thuận An, chia sẻ đã tìm hiểu nhiều dự án căn hộ tại Bình Dương nhưng chưa lựa chọn được nơi ưng ý. Những dự án có vị trí thuận lợi, nhiều tiện ích thì giá quá cao, ngược lại dự án giá vừa tầm thu nhập của hai vợ chồng thì lại quá ít tiện ích nội, ngoại khu và hạ tầng xung quanh cũng thiếu thốn.

Chị Thu Thủy (nhân viên hành chính của một khách sạn tại Thủ Dầu Một), cho biết sau khi tìm hiểu để mua nhà, giá căn hộ tại Bình Dương hiện nay đang tăng đến mức 45 triệu đồng mỗi m2, ngang bằng khu vực Thủ Đức. Nếu cứ đà này thì những người lao động thu nhập còn hạn chế như chị khó có thể mua được căn hộ để an cư.

Tháp Legacy Prime gồm 859 căn hộ, tọa lạc ngay trung tâm TP Thuận An. Ảnh: Kim Oanh Group

Tương tự anh Nghiệp và chị Thủy, khá nhiều lao động tại Bình Dương đang trông chờ những dự án căn hộ có giá bán vừa tầm nhưng được đầu tư chỉn chu, nhiều tiện ích để có cơ hội sở hữu một mái ấm. Các dự án có vị trí giao thông thuận lợi và được ngân hàng hỗ trợ vay vốn còn thu hút nhiều người quan tâm hơn nữa.

Theo đại diện Kim Oanh Group – đơn vị phát triển dự án - Legacy Prime không chỉ cạnh tranh về giá và vị trí mà còn sở hữu nhiều ưu thế. Có thể kể đến như thiết kế hiện đại, tinh tế và không gian thoáng đãng, công năng tối ưu giúp tận dụng không gian sinh hoạt hợp lý, bàn giao nhà hoàn thiện cơ bản với các thương hiệu lớn như Toto, An Cường..., pháp lý hoàn thiện.

Căn hộ Legacy Prime được bàn giao hoàn thiện cơ bản với nội thất của các thương hiệu lớn. Ảnh: Kim Oanh Group

Bên cạnh các tiện ích nội khu phong phú phục vụ cuộc sống hàng ngày của cư dân như trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, khu nướng BBQ... Legacy Prime còn sở hữu hệ thống tiện ích liên kết đẳng cấp.

Chỉ trong 5-10 phút ra bên ngoài khu căn hộ, cư dân sẽ thỏa thích mua sắm tại trung tâm thương mại AEON Mall, MM Mega Market, Lotte Mart, giải trí trong khu phức hợp sân golf Sông Bé, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện quốc tế Becamex, Columbia. Học sinh, sinh viên cũng được hưởng môi trường giáo dục tiên tiến với hệ thống trường học đa dạng từ mầm non đến đại học.

Nội khu Legacy Prime quy tụ loạt tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày, vui chơi, giải trí của cư dân. Ảnh: Kim Oanh Group

Legacy Prime đã xây dựng xong phần thô, cất nóc rồi mới tiến hành giới thiệu đến khách hàng. Điều này minh chứng tiềm lực mạnh mẽ của Kim Oanh Group, đồng thời giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi giao dịch. Theo kế hoạch thi công của nhà thầu xây dựng Hòa Bình, căn hộ Legacy Prime sẽ được bắt đầu bàn giao cho khách hàng vào quý III/2023 cùng với việc đưa tất cả các tiện ích vào phục vụ cư dân sinh sống.

Kim Oanh Group còn đưa ra nhiều chính sách bán hàng như khách hàng mua căn hộ Legacy Prime chỉ phải thanh toán trước 15%, phần còn lại được OCB hỗ trợ vay không tính lãi suất đến khi nhận nhà.

Yên Chi