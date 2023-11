Ra mắt bộ sưu tập bất động sản phong cách Nhật tại Huế

BGI Topaz Downtown tọa lạc tại phường An Đông, TP Huế, một phần thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được giới thiệu ra thị trường từ năm 2021, được kỳ vọng trở thành điểm đến giao thương, kinh doanh, mua sắm, giải trí lớn của khu vực. Sau gần hai năm tập trung phát triển, liên danh BGI Group và IUC đã hoàn thiện dự án, bắt đầu bàn giao đến chủ sở hữu vào quý IV/2023.

Để chuẩn bị cho quá trình vận hành trong tương lai, chủ đầu tư ra mắt quỹ căn giai đoạn 2 số lượng giới hạn, bao gồm 37 căn shophouse diện tích 119-223 m2 và 183 lô liền kề diện tích 94,5 - 210,6 m2. Quỹ căn sở hữu vị trí thuận lợi khi kế cận trung tâm thương mại Aeon Mall, hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá trong tương lai, mang đến cơ hội đầu tư cho khách hàng.

Nhận định tiềm năng bất động sản Huế, ông Võ Trọng Phụng - CEO Công ty TNHH Bold Land cho rằng dòng tiền cuối năm đang chảy về các thị trường mới, nhất là các khu vực còn nhiều dư địa phát triển, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng hiện đại, chú trọng thu hút đầu tư, chưa từng gặp "sốt đất". Huế hội tụ điều kiện để đón sóng đầu tư bất động sản trong chu kỳ tới. Các dự án đã hoàn thiện, đầy đủ pháp lý như BGI Topaz Downtown được nhà đầu tư Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM "săn đón" là kết quả tất yếu khi dòng tiền đổ về Huế.

"Thị trường bất động sản Huế đang nóng lên từng ngày, song nguồn cung khu vực khá khan hiếm, chủ yếu là các dự án từ các quý trước, thị trường hầu như không có sản phẩm mới. Sự xuất hiện của BGI Topaz Downtown giai đoạn 2 hứa hẹn đáp ứng nhu cầu đầu tư bất động sản tại Huế", ông Phụng chia sẻ.

Với chính sách bán hàng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 0%, trong 24 tháng, chiết khấu tới 8% giá trị hợp đồng, BGI Topaz Downtown được kỳ vọng là sản phẩm đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, khách hàng không cần thời gian chờ đợi mà có thể trực tiếp khai thác kinh doanh, thu lợi nhuận ngay.

Lấy cảm hứng từ những tuyến phố giao thương sôi động tại Tokyo (Nhật Bản), BGI Topaz Downtown được định vị trở thành phố giao thương - kinh doanh phong cách Nhật tại trung tâm mới thành phố Huế.

Từ dự án, chủ sở hữu và khách thuê thuận tiện di chuyển đến trung tâm thương mại Aeon Mall và đại công viên cảnh quan rộng 12,07 ha. "Trong tương lai, đây sẽ là trung tâm giải trí, giao lưu lớn của khu vực, thu hút du khách và cư dân tìm về, kiến tạo một bức tranh giao thương sầm uất", chủ đầu tư kỳ vọng.

Được thiết kế theo phong cách kiến trúc tối giản, tối đa diện tích, các sản phẩm shophouse, liền kề tại BGI Topaz Downtown là sản phẩm đa công năng, vừa có thể an cư, đầu tư, cho thuê, kinh doanh buôn bán hoặc làm văn phòng.

Trong tương lai, chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ trở thành khu phố mua sắm, check-in sôi động, lấy Đại lộ ánh sáng thương mại dài 26 m làm tâm điểm. BGI Topaz Downtown có tiềm năng trở thành biểu tượng mới của thành phố Huế, "mảnh ghép" hoàn thiện bức tranh kinh tế của thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

