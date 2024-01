Ra mắt bản dịch 'Trong từng hơi thở'

''Trong từng hơi thở" của Nicholas Sparks khắc họa mối tình của hai người nên duyên vì đồng cảm trong tâm hồn.

Trong từng hơi thở (Every Breath) kể về Tru Walls, 42 tuổi, là hướng dẫn viên tham quan động vật hoang dã. Vì nhận được bức thư từ một người tự xưng là cha ruột mình, anh quyết định tới bãi biển ở thị trấn Sunset Beach để tìm hiểu những năm tháng tuổi trẻ của mẹ, hy vọng làm sáng tỏ một số sự thật sau khi bà qua đời.

Tại đây, anh gặp Hope Anderson, 36 tuổi, một y tá tại Bắc Carolina, Mỹ. Cô đến Sunset Beach để nghỉ ngơi sau thời gian khủng hoảng cá nhân vì cha mắc bệnh nặng, bạn trai sáu năm không có ý định kết hôn. Hai người nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và dần phát sinh mối quan hệ.

Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam phát hành hồi tháng 11/2023. Sách do Nguyễn Hồng Liên dịch, gồm 429 trang. Tác phẩm gốc ra mắt năm 2018, từng thuộc danh sách bán chạy trong năm của New York Times. Ảnh: Nhã Nam

Hóa thân nhân vật "tôi", Nicholas Sparks kể lại chuyện tình lãng mạn nhưng cũng nhiều day dứt. Ngôn ngữ của tác giả thể hiện sự ngọt ngào trong tình yêu, chạm đến cảm xúc người đọc. Bản dịch của Nguyễn Hồng Liên thể hiện cái tình trong từng câu chữ, như "Được gặp và yêu em là một trải nghiệm mà anh những muốn sống lại cả nghìn lần trong nghìn kiếp khác nhau, nếu như anh có được cơ hội đó".

Nicholas Sparks, 58 tuổi, được mệnh danh ông vua của tiểu thuyết tình yêu. Ông đã xuất bản hơn 20 tiểu thuyết, đều thuộc số tác phẩm bán chạy của New York Times. Các sáng tác của nhà văn được dịch ra hơn 50 thứ tiếng, bán 105 triệu bản trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều bản dịch sách của Nicholas Sparks được công chúng yêu mến, như Kẻ giấu mặt, Nhật ký, Dành hết cho em, Đoạn đường để nhớ... Một số tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim, gồm The Notebook, Dear John, The Lucky One.

Nổi tiếng là bậc thầy kể chuyện tình yêu, tác giả thường nhận được những đề nghị đưa ra lời khuyên cho chuyện tình cảm nam nữ ngoài đời. "Tôi không thích đưa ra các chỉ dẫn hôn nhân. Có nhiều người có cuộc sống hôn nhân tốt hơn tôi. Tôi có thể phải học từ họ", nhà văn trả lời trong cuộc phỏng vấn với People năm 2003.

Tác giả Nicholas Sparks. Ảnh: The New York Times

Phương Linh