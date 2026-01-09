Ra giêng mình ra mắt tía má anh nhé

Một năm nữa trôi qua, vậy là em chờ anh thêm một năm rồi đó, hy vọng năm nay mình sẽ gặp nhau nhé anh.

Người ta nói tuổi Mùi lận đận tình duyên, với em đúng thật. 46 mùa quýt, quen và tìm hiểu vài người nhưng vẫn chưa có cái kết đẹp.

Em sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc văn phòng, tuần làm việc 5 ngày nên thời gian tương đối thoải mái, không quá nhiều áp lực. Sau giờ làm, về căn phòng trọ một mình, đôi lúc em cảm thấy trống trải và buồn, nhưng vẫn tự động viên bản thân tích cực hơn. Tính cách hơi thiên về hướng nội nên em không thích đến những nơi đông người, vì thế những điểm đẹp ở Sài Gòn em cũng không biết nhiều, anh "khai sáng" cho em nha.

Em rất thích đi du lịch nên trước đây thường đi cùng đồng nghiệp, hoặc khi buồn buồn thì một mình lên đường. Nếu được, em muốn cùng anh rong ruổi nhiều nơi, cùng ngắm cảnh đẹp và thưởng thức những món ngon địa phương.

Tuổi này, có lẽ đa số đều mong một cuộc sống đơn giản, thoải mái trong tư tưởng, nên em chỉ cần cả hai có công việc ổn định để không bị áp lực về kinh tế. Đến với nhau bằng tình cảm chân thành và tử tế, biết cách cư xử với mọi người, đặc biệt là gia đình hai bên.

Hãy gửi mail cho em và giới thiệu đôi chút về anh để em có thể nhận ra anh nhé. Em thích nhận mail thật của anh hơn là những mail ảo; không hợp thì cũng đừng làm mất thời gian của cả hai.

