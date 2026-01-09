Ra giêng mình cưới nhau đi anh

Chúng ta không cần phải sống để đẹp lòng ai, nhưng về nhà có một người mà mình ưu tiên và muốn làm cho người ấy cười là được.

"Thích em vì tính cách con người, thích mindset của em, thích em ngay cả khi tóc em không phồng, môi em không đỏ, má em không hồng. Thấy em đẹp từ những vết thương trên da lẫn trong lòng và ngay cả cách em vượt qua chúng".

"Nếu mà anh không chịu được lúc em tồi tệ nhất, thì anh không xứng đáng có được lúc em đẹp nhất". Toàn là những câu ngôn tình em thích, nhưng mà cuộc sống đâu có chỉ ngồi mơ, những thứ tốt đẹp sẽ tự tìm tới. Thôi thì em lên báo này, muốn tìm một người cho riêng mình, một người cùng tần số với em.

Em à, em làm văn phòng và tự mình nuôi con, mà mẹ đơn thân không những tìm người phù hợp với mình, mà còn là người cha của con em nữa. "Khi mà cuộc đời cho em trái chanh, thì em đi tìm đường" nói như vậy không phải là em đi kiếm sugar... gì đó đâu. Em kiếm cho mình một người bạn đồng hành, người bạn lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu. Để khi về nhà, mọi tan biến đều có thể rũ hết, được xả vai và được là chính mình. Chúng ta không cần phải sống để đẹp lòng ai, nhưng về nhà có một người mà mình ưu tiên và muốn làm cho người ấy cười là được.

Anh ở đâu, sao không cùng em và con chạy bộ vào mỗi chiều. Sao không cùng em nấu những món chúng ta có thể nhâm nhi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Sao mình không cùng ngắm hoàng hôn, cùng ăn mì tôm lúc mệt, có phải vui hơn là ăn một mình không? Sao không cùng em nổi loạn, bật đèn 7 màu và cả nhà nhảy nhót trên sofa. Mắt em giờ đã có chân chim rồi, tâm hồn và cảm xúc đã trưởng thành hơn xưa nhưng em vẫn nghĩ mình còn trẻ, vẫn muốn mè nheo mỗi khi em mệt mỏi, vẫn có cơ hội được là một điều gì đó rực rỡ trong lòng anh.

Chắc anh thấy em mơ mộng lắm đúng không, ừ dù ban ngày bận rộn và hối hả, em vẫn luôn luôn mơ tới giấc mơ này.

Ước rằng anh có thể điềm tĩnh, bao dung, hào sảng và nói ít hơn là làm. Em cũng cố gắng để làm điểm tựa của anh khi mệt mỏi, chới với. Mình cùng bên nhau lúc khổ lúc vui, nắm tay nhau cho đến già được không. Em muốn tìm anh từ 35 đến 45 thôi ạ, ở gần em chút, nếu hợp thì mình cưới luôn nha.

