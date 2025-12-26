Ra giêng anh cưới em nhé

Anh lên đây với mong muốn tìm người yêu để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ nhiều điều thú vị trong cuộc sống và đi đến hôn nhân.

Anh 26 tuổi, có làm thêm một công việc tay chân ở Sa Đéc (tiêu chí của anh: lao động là vinh quang). Anh cao 1m85, dáng người bình thường. Những lúc rảnh rỗi, anh thích du lịch, nghe nhạc, tập thể dục, tìm tòi và học hỏi thêm những điều mới.

Giới thiệu một chút về anh: Ưu điểm: ca hát, vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới, thích giúp đỡ người khác. Nhược điểm: đôi lúc hơi nhây, hơi lo xa, dễ tin người.

Anh quê quán ở Đồng Tháp, sống cùng bố mẹ. Anh lên đây với mong muốn tìm người yêu để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ nhiều điều thú vị trong cuộc sống và đi đến hôn nhân.

Anh mong muốn tìm được một người hơn tuổi hoặc nhỏ hơn cũng được, cao khoảng 1m65, cao hơn càng tốt. Mong em biết kính trên nhường dưới, biết cách vun vén gia đình để gia đình mình ngày càng hạnh phúc hơn. Anh mong muốn tìm bạn nữ nghiêm túc, tìm hiểu và đi đến kết hôn.

Anh có đôi lời vậy thôi, còn những thông tin khác anh và em hãy từ từ tìm hiểu bên ngoài nhé. Nếu em cảm thấy đồng điệu và cũng đang tìm một mối duyên chân thành, anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thân thiện.

Cảm ơn em đã đọc qua bài viết. Mong em đừng ngần ngại gửi thư cho anh nha. Mong sớm được gặp em với hy vọng tràn đầy yêu thương.

Cảm ơn em. Mến chào.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ