Quỵt hơn 1.000 suất ăn trong hai năm

Nhật BảnThất nghiệp, Takuya Higashimoto lập 124 tài khoản ảo, đặt gần 1.100 suất ăn rồi báo "chưa nhận hàng" để được hoàn tiền, gian lận tổng cộng 3,7 triệu yen (24.000 USD).

Thông cáo ngày 2/10 của cảnh sát thành phố Nagoya, tỉnh Aichi cho biết lỗ hổng của các nền tảng giao đồ ăn bị Takuya Higashimoto khai thác là hình thức "giao hàng không tiếp xúc". Người giao hàng chỉ cần đặt ở vị trí chỉ định (thường là bên ngoài nhà), sau đó Higashimoto ra lấy nhưng vẫn báo cáo với nền tảng là "không nhận được hàng", buộc bên bán hoàn tiền.

Higashimoto bị bắt ở TP Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, ngày 2/10. Ảnh: Japan Times

Vụ lừa đảo mới nhất của Takuya Higashimoto xảy ra ngày 30/7, khi dùng thông tin giả để lập tài khoản mới trên ứng dụng giao đồ ăn Demae-can. Dù đã nhận được kem, cơm hộp bento và bít tết gà, Higashimoto vẫn báo chưa nhận hàng và được hoàn 105 USD trong ngày.

Theo cảnh sát Nagoya, Higashimoto khai đã thất nghiệp nhiều năm và sử dụng 124 tài khoản trên nền tảng Demae-can để lừa đảo từ tháng 4/2023. Thanh niên này thường đăng ký và hủy tư cách thành viên chỉ sau vài ngày. "Ban đầu tôi chỉ thử, nhưng sau khi nhận được tiền, tôi không thể dừng lại", Higashimoto nói.

Sau vụ việc, công ty Demae-can cho biết sẽ tăng cường xác minh danh tính người dùng và triển khai hệ thống cảnh báo để phát hiện, ngăn chặn các giao dịch bất thường.

Sau khi vụ việc của Higashimoto lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện của anh phản ánh hiện tượng freeloader - lợi dụng kẽ hở hệ thống để dùng dịch vụ miễn phí.

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Nhật Bản. Năm ngoái, ba người ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã sống hơn một tháng chỉ với 3 USD trong tài khoản bằng cách luân phiên đặt đồ ăn qua ứng dụng, rồi khai báo không nhận được để được hoàn tiền.

Theo công ty bảo mật Incognia (Mỹ), gần 50% vụ gian lận trên các nền tảng giao đồ ăn hiện nay là refund fraud - người dùng yêu cầu hoàn tiền dù không có lỗi thực tế. Một số đối tượng còn lập hàng trăm tài khoản để khai thác chính sách hoàn tiền và ưu đãi của các ứng dụng.

Một người giao hàng của nền tảng Demae-can đang phục vụ khách hàng theo hình thức "giao hàng không tiếp xúc", tháng 4/2024. Ảnh: Japan Business Insights

Sau đại dịch, giá cả tăng nhanh trong khi tiền lương gần như không đổi, khiến nhiều người rơi vào cảnh thiếu hụt. Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 2,6% vào tháng 8/2025, mức cao nhất trong hơn một năm.

Trong bối cảnh đó, nhiều người thất nghiệp không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, buộc phải tìm cách xoay xở, kể cả bằng các hành vi vi phạm pháp luật. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Nomura cho thấy hơn 30% người thất nghiệp ở độ tuổi 25-40 từng lợi dụng nền tảng số để cầm cự tài chính.

Ngọc Ngân (Theo Japan Times)