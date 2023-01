Quýt chum vàng, dâu cánh quạt tiền triệu hút khách đầu năm

Hình dáng bắt mắt, mang ý nghĩa tài lộc, quýt chum vàng, dâu cánh quạt có giá 1,5-2 triệu đồng mỗi kg vẫn được nhiều người đặt mua.

Chuyên tìm những trái cây mang ý nghĩa may mắn để sử dụng cúng đầu năm mới, chị Hạnh ở quận 5, cho biết đã mua được 1 kg quýt chum vàng và 2 kg táo ngôi sao với giá 5 triệu đồng. "Chúng khá đắt đỏ nhưng tôi vẫn muốn mua về cúng đầu năm để cầu mong năm mới nhiều an lành, sức khỏe", chị Hạnh nói.

Theo quản lý một cửa hàng trái cây cao cấp ở quận 1, dâu cánh quạt, táo ngôi sao là sản phẩm lần đầu tiên đơn vị này nhập về Việt Nam. "Vì chúng là sản phẩm cao cấp, giá đắt nên số lượng khá hạn chế. Do đó, chúng tôi chỉ nhập với số lượng vài chục hộp", quản lý ở đây cho biết.

Tương tự, tại cửa hàng trái cây ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã về 50 kg quýt chum, 10 kg dâu cánh quạt và đều được khách đặt mua hết. "Sắp tới, chúng tôi sẽ nhập thêm khoảng 100 kg để phân phối cho khách hàng thân thiết cúng Thần Tài đầu năm", chủ cửa hàng cho hay.

Dâu cánh quạt được nhập về Việt Nam có giá tiền triệu. Ảnh: NVCC

Theo giới buôn, táo ngôi sao được nhập khẩu từ Hàn Quốc, có màu vàng đỏ và mang hình dáng ngôi sao 5 cánh. Loại này còn gọi là táo mini, trọng lượng 100 gram một quả. Mỗi hộp được các cửa hàng đóng hộp 15 quả (1,5 kg) có giá gần 1,3 triệu đồng.

Còn quýt chum được nhập khẩu từ Nhật Bản. Loại này có kích thước lớn hơn hẳn so với những loại quýt thông thường, khoảng 3-4 quả một kg. Mỗi kg quýt chum có giá 2 triệu đồng, đắt gấp 10 lần so với hàng Việt. Loại quýt này có màu vàng tươi, hình dáng giống chiếc chum vàng nên được khách ưa chuộng, chọn làm mâm ngũ quả. Khác biệt so với dòng thông thường, quýt chum không hạt, múi to, mọng nước, vị ngọt pha chút chua thanh.

Dâu cánh quạt cũng là loại nhập từ Nhật Bản, có kích cỡ lớn nhất trong các loại dâu, trọng lượng tới 130 gram một quả. Một hộp dâu tây gồm 12-17 quả có giá 1,5-2,3 triệu đồng. Đại diện cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (TP HCM) cho rằng giống dâu này rất khó trồng nên số lượng cung cấp ra thị trường hạn chế. "Chúng tôi chỉ nhập theo đơn đặt hàng của khách", người này nói.

Quýt chum tại cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng (quận 1). Ảnh: Farmers Market

Bên cạnh các sản phẩm nêu trên, thị trường trái cây nhập khẩu năm nay khá đa dạng, trong đó táo, nho là những sản phẩm có sản lượng nhập về Việt Nam nhiều nhất. Ngoài táo Mỹ, hàng Nam Phi, Australia, Newzealand nhập về Việt Nam có giá rẻ hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua các loại trái cây này tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Thống kê của Hải quan cho thấy, trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Nam Phi, Hàn Quốc, Nhật Bản năm 2022 tăng 30-70% so với năm 2021, trong đó, táo là sản phẩm nhập về Việt Nam nhiều nhất.

Theo Hiệp hội Táo của Mỹ, Việt Nam là thị trường xuất khẩu táo lớn thứ 3 của Mỹ (mỗi năm xuất 2 triệu thùng, tương đương khoảng 40.000 tấn). Sau táo, nho cũng là trái cây được nhập khẩu nhiều, đạt gần 192 triệu USD (tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2021). Nguồn nhập khẩu chính từ Australia, Mỹ, Trung Quốc...

Thi Hà