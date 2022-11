Quyết định khó khăn của các bà mẹ mang thai nhi dị tật

Hà NộiNhận kết quả thai 27 tuần tuổi bị dị tật não, chị Ngát suy sụp song vẫn quyết giữ lại con, nghĩ "có dị tật cũng nuôi".

Một ngày cuối tháng 11, trong căn nhà nhỏ ở vùng quê Ba Vì, cô bé Thanh Tâm, 4 tuổi, giơ cánh tay hùa theo điệu nhạc vui nhộn phát ra từ điện thoại. Bé nặng 9 kg, chân tay gầy guộc, bước đi yếu ớt và đôi mắt mù lòa - hậu quả của căn bệnh teo não bẩm sinh.

Ôm con vào lòng, vừa cưng nựng vừa buộc chiếc nơ màu hồng lên mái tóc lưa thưa của bé, chị Ngát nhớ lại thời điểm tháng 4/2018. Khi ấy, chị 28 tuổi, nhận được tin em bé (là đứa con thứ hai) trong bụng bị mắc dị tật não, bác sĩ tư vấn bỏ thai.

"Tại sao con bị dị tật", "con chưa chào đời đã phải bỏ sao", "liệu có nhầm lẫn"..., hàng loạt câu hỏi khiến người mẹ không thể bình tĩnh. Chị liên tục hỏi, thuyết phục bác sĩ làm lại xét nghiệm, hy vọng có sai sót. Sau đó, chị đến nhiều bệnh viện khác để kiểm tra, mong có kết luận khác dù chỉ 1% cơ hội. Cuối cùng, sau hai tuần không ngủ, chị và chồng trở lại bệnh viện, báo với bác sĩ quyết định giữ thai và chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc chiến phía trước.

"Tôi lường trước được những khó khăn nhưng chấp nhận đánh cược để bảo vệ con đến cùng", chị nói.

Đầu tháng 7/2018, bé gái chào đời, được bố mẹ đặt tên là Thanh Tâm. Kể từ đó là chuỗi ngày chị vật lộn với mưu sinh và chăm sóc hai con. Tâm bị dị tật não, sinh hoạt không giống những đứa trẻ bình thường, hay ngủ ngày thức đêm, có đêm chỉ ngủ một đến hai tiếng. Cô bé thường xuyên quấy khóc, mẹ ẵm 24/24h, chỉ ngủ khi được mẹ bế, cứ đặt xuống là khóc. Vài ngày, bé lại lên cơn co giật, không thở được, tái nhợt, co quắp toàn thân. Nhiều khi cực khổ khiến chị yếu lòng nghĩ lại quyết định của mình lúc mang thai.

"Nuôi Tâm tôi bị stress, trầm cảm, thậm chí không muốn sống, muốn ôm con kết thúc cuộc đời", chị Ngát nói, kể thêm Tết 2019 bé Tâm bị sốt cao, co giật, chị đưa con đi viện. Ròng rã một tháng, hai vợ chồng vét cạn những đồng tiền để chăm con. "Có lúc khổ quá tôi nghĩ phải chăng mình đã sai hồi ấy quyết giữ thai, có khi lúc ấy hủy thai thì đau một lần nhưng con sinh ra không khổ đến vậy".

Cũng như chị Ngát, chị Mai, 40 tuổi, quyết giữ lại thai khi kết quả chẩn đoán con có nguy cơ bị Down. Chị Mai là nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cưới chồng nhiều năm, hiếm muộn con. Hai vợ chồng 6 lần thụ tinh nhân tạo, đều thất bại. Thương chồng, người phụ nữ nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý. Đầu năm 2022, hai vợ chồng quyết định "đánh cược lần cuối", đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương can thiệp, kết quả mang thai đôi. Tuy nhiên, ở tuần thai 12, chị Mai bần thần khi biết một trong hai bé có nguy cơ bị hội chứng Down.

Bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa Khám bệnh, điều trị cho chị Mai, khuyên gia đình cân nhắc đồng thời làm thêm nhiều xét nghiệm để chẩn đoán chính xác. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị quyết định "phó mặc số phận", không xét nghiệm cũng không kiểm tra thêm. "Con bị Down, tôi vẫn nuôi chứ quyết không bỏ, bởi không muốn mai sau luôn bị dằn vặt có lỗi với con", chị nói với bác sĩ và tiếp tục thai kỳ.

Chị Mai hiện trong giai đoạn cuối thai kỳ, chưa sinh con.

Bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Thùy An

Theo bác sĩ Thành, những bà mẹ "quyết giữ con đến cùng, kể cả đứa trẻ bị dị tật" như chị Ngát, chị Mai không hiếm, nhất là vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Ông bày tỏ sự cảm phục với những người mẹ này, bởi họ dám chấp nhận khó khăn khi sinh và nuôi dưỡng một đứa trẻ dị tật.

Tuy vậy, bác sĩ Thành cho rằng các xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi chỉ có ý nghĩa là nhằm đánh giá nguy cơ. Do đó, khi siêu âm chẩn đoán lần đầu kết quả thai nhi dị tật, bố mẹ cần bình tĩnh, tiến hành thêm nhiều siêu âm, xét nghiệm khác để có kết luận cuối cùng. Khi đấy, gia đình mới nên quyết định đình chỉ thai kỳ hay giữ con.

Tiến sĩ Christina Francis, Chủ tịch Hiệp hội Các bác sĩ Sản phụ khoa Ủng hộ không phá thai tại Mỹ, cho biết sai số của siêu âm chẩn đoán thai nhi dị tật là 9%; trong một số trường hợp, tùy thuộc vào phương pháp, tỷ lệ dương tính giả đối với các bất thường của thai nhi lên tới 50%. "Kể cả em bé trong thai kỳ khỏe mạnh, khi sinh ra vẫn có nguy cơ dị tật, tai biến", bác sĩ nói, cho rằng đình chỉ thai là quyết định thận trọng và khó khăn nhất không chỉ với người mẹ cùng gia đình mà cả với bác sĩ.

Bác sĩ Lưu Quốc Khải, nguyên Trưởng khoa Đẻ 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nói: "Quyết định đình chỉ thai kỳ là lằn ranh giữa sự sống và cái chết, ảnh hưởng đến hai mạng người nên phải thận trọng". Vì vậy, trước khi tư vấn cho thai phụ nên đình chỉ hay giữ thai, các bác sĩ hội chẩn đa chuyên môn gồm sản khoa, nhi khoa, ngoại khoa... để có quyết định chính xác.

Theo bác sĩ Thành, tùy thuộc vào từng loại dị tật, bác sĩ có khuyến cáo riêng. Một số trường hợp dị tật nhẹ ảnh hưởng thẩm mỹ như sứt môi, hở hàm, có thể sửa chữa sau này và bé vẫn phát triển bình thường. Trái lại, trường hợp nặng, không thể nuôi và ảnh hưởng đến tương lai trẻ đều được khuyến cáo không nên giữ.

Tuy nhiên, trong y học, bác sĩ đôi khi không thể tiên lượng được hết tương lai, nhiều trường hợp chấp nhận đánh đổi lại nhận được quả ngọt. Như trường hợp chị Lan, phát hiện con bị tim bẩm sinh, nếu giữ phải chăm sóc vất vả, trải qua ba đến 4 cuộc mổ. Vượt qua mặc cảm và đấu tranh tâm lý, chị quyết định giữ lại con. Sau khi mổ tim, bé phát triển khỏe mạnh, thông minh, "bình phục ngoài kỳ vọng của bác sĩ".

Với trường hợp trẻ dị tật nặng, bác sĩ tư vấn kế hoạch sinh nở, chăm sóc nuôi dưỡng, cách đối mặt với các áp lực tâm lý của bản thân và xã hội.

"Cần tạo sự chuẩn bị vững chắc cả về thể chất, vật chất, tinh thần cho người mẹ và gia đình trong quá trình nuôi dạy một đứa trẻ không bình thường", ông Thành nói. Trên thực tế, áp lực nuôi con dị tật đã khiến nhiều phụ nữ rơi vào trầm cảm, hối hận với quyết định giữ thai khi xưa, có người chọn cách giải quyết tiêu cực.

Như chị Ngát, từng phải chiến đấu với bệnh trầm cảm trong hai năm sau khi sinh bé Tâm. Biết bệnh của con không thể phục hồi, thời gian sống của bé cũng không như những đứa trẻ bình thường khác, hai vợ chồng động viên nhau phải yêu thương con mỗi ngày. "Tôi mong nhận được những lời cầu phước thay vì câu hỏi tại sao sinh con ra, bởi con đã chào đời và đang được gia đình yêu thương hết mực", chị Ngát tâm sự.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi