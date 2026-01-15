Quyết định 'bỏ một giữ một' cứu bé gái song sinh

TP HCMChấp nhận quyết định "bỏ 1 giữ 1" khi thai kỳ gặp biến chứng hiếm, người mẹ 21 tuổi cùng các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ kiên trì giữ thai hơn 8 tuần, giúp bé gái song sinh chào đời an toàn.

Chiều 14/1, sản phụ cùng gia đình đón con gái xuất viện sau hành trình vượt cạn hiếm gặp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đánh giá trường hợp này vượt ngoài tiên lượng y văn thế giới. Thông thường, việc trì hoãn sinh thai thứ hai ở các ca song thai tương tự chỉ kéo dài được 1-4 tuần và y văn mới ghi nhận vài chục ca. Tại trường hợp này, các bác sĩ đã giữ thai nhi trong bụng mẹ thêm hơn 8 tuần, từ mốc nguy hiểm 24 tuần lên hơn 32 tuần.

Bé gái chào đời rạng sáng 6/1, nặng 1,8 kg. Dù sinh non, sức khỏe bé ổn định nhanh chóng sau thời gian ngắn chăm sóc tại khoa Sơ sinh.

Bé gái trong vòng tay của người mẹ và các y bác sĩ khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hành trình tìm con của sản phụ bắt đầu ba năm trước bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cuối tháng 6/2025, chị nhận tin vui mang song thai hai nhau, hai ối. Thai kỳ diễn tiến thuận lợi trong ba tháng đầu với các kết quả sàng lọc nguy cơ thấp.

Biến cố ập đến ở tuần thai 17, khi siêu âm phát hiện một thai mắc dị tật bẩm sinh nặng dạng "chẻ đôi đốt sống cùng cụt thể hở - tụt não", không có khả năng sống. Đứng trước lựa chọn sinh tử, gia đình mất hai ngày suy nghĩ và đồng ý để bác sĩ can thiệp hủy thai dị tật vào giữa tháng 9/2025, nhằm dồn lực nuôi dưỡng thai còn lại.

Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại. Khi thai được gần 25 tuần, thai lưu tự sẩy ra ngoài nhưng một phần dây rốn và toàn bộ bánh nhau vẫn kẹt lại trong buồng tử cung. Cổ tử cung lúc này đã mở, nguy cơ nhiễm trùng và sinh non rình rập, trong khi thai còn lại chỉ nặng 620 gram - trọng lượng quá nhỏ để đảm bảo sự sống nếu chào đời ngay lập tức.

Trước tình thế nguy cấp, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn khẩn, thống nhất chiến lược "dưỡng thai tích cực". Mục tiêu tối thượng là kiểm soát nhiễm trùng để kéo dài thai kỳ thêm từng ngày. Các bác sĩ theo dõi sát sao, liên tục điều chỉnh phác đồ kháng sinh khi phát hiện sản phụ nhiễm vi khuẩn đa kháng.

Sau gần ba tuần nằm viện điều trị ổn định, thai phụ được cho về nhà theo dõi ngoại trú. Dù thai nhi có dấu hiệu giới hạn tăng trưởng trong tử cung, các chỉ số chuyên sâu vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, cho phép bác sĩ duy trì thai kỳ đến khi chuyển dạ tự nhiên vào tuần thứ 32.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ, thành công của ca bệnh khẳng định tầm quan trọng của việc theo dõi thai kỳ sát sao và chiến lược điều trị linh hoạt, giúp mở ra cơ hội sống cho thai nhi ngay cả trong những tình huống sản khoa ngặt nghèo nhất.

Lê Phương