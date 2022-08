Quyết định an tử hải mã nổi tiếng Freya gây tranh cãi

Na UyMột số ý kiến nhận định việc an tử hải mã Freya là không cần thiết, số khác lại cho rằng cần ưu tiên an toàn của con người.

Hải mã Freya thường xuyên trèo lên những chiếc thuyền ở vịnh Oslo để tắm nắng. Ảnh: Tor Erik Schrøder/AP

Tổng cục Thủy sản Na Uy hôm 14/8 thông báo, họ đã an tử (giết nhân đạo) hải mã Freya sau khi nhận định nó có thể gây nguy hiểm cho con người, theo Guardian. Freya là hải mã cái còn trẻ, nặng khoảng 600 kg. Con vật được đặt tên là Freya theo nữ thần sắc đẹp và tình yêu Bắc Âu. Nó đã thu hút nhiều sự chú ý từ ngày 17/7, khi lần đầu tiên xuất hiện ở vịnh Oslo, Na Uy.

Hải mã thường sống xa hơn về phía bắc, trong vùng biển Bắc Cực. Tuy nhiên, Freya từng được bắt gặp ở Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và giờ chọn Na Uy làm điểm nghỉ chân mùa hè. Khác với đa số hải mã, Freya dường như không sợ con người. Nó thường xuyên trèo lên những chiếc thuyền nhỏ để tắm nắng.

Các nhà chức trách Na Uy nhiều lần kêu gọi người dân giữ khoảng cách với hải mã nhưng vô ích. Những người tò mò vẫn tiếp tục đến gần Freya, đôi khi có cả trẻ em đi cùng, để chụp ảnh. Một số báo cáo cho thấy mọi người bơi cùng hải mã, ném đồ vật vào nó và vây quanh nó rất đông. Cảnh sát từng phải sơ tán và phong tỏa một bãi tắm sau khi Freya đuổi theo một phụ nữ xuống biển.

Ý kiến phản đối

Quyết định an tử Freya vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Các nhà bảo vệ quyền lợi động vật cho rằng cần thử nhiều giải pháp khác trước khi giết nhân đạo con vật.

Nhà sinh vật học Rune Aae chia sẻ rằng "thật buồn khi một con vật bị giết chỉ vì chúng ta đã không cư xử đúng mực với nó". Trong một bài đăng trên Facebook, Aae chỉ trích quyết định an tử Freya là quá vội vàng và không cần thiết. Ông cho biết, các nhân viên đang theo dõi Freya bằng tàu tuần tra để đảm bảo an toàn cho người dân và con vật có khả năng sẽ sớm rời vịnh hẹp, giống như những chuyến ghé thăm trước đó vào mùa xuân.

Siri Martinsen, thành viên nhóm bảo vệ quyền động vật NOAH cho rằng người đến xem Freya nên bị phạt trước. Truls Gulowsen, thành viên Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên (NCA) nhận xét quyết định này là "đáng xấu hổ". Trong khi đó, Eivind Trædal, thành viên hội đồng thành phố Oslo, gọi đây là "một thất bại tập thể".

Người lớn và trẻ em bất chấp các khuyến nghị về việc giữ khoảng cách mà vẫn đến gần hải mã Freya. Ảnh: Tổng cục Thủy sản Na Uy

Ý kiến ủng hộ

"Quyết định an tử được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá tổng thể về mối đe dọa dai dẳng với sự an toàn của con người. Chúng tôi đã xem xét cẩn thận mọi giải pháp khả thi và kết luận rằng chúng tôi không thể đảm bảo sức khỏe cho con vật bằng bất cứ giải pháp hiện có nào", Frank Bakke-Jensen, người đứng đầu Tổng cục Thủy sản Na Uy, giải thích. Ông cũng cho biết, các biện pháp khác, bao gồm di chuyển Freya đến khu vực khác, không thể đảm bảo an toàn cho con vật.

"Đã có quá nhiều tình huống nguy hiểm", Bakke-Jensen nói với tờ VG. Ông cho biết, Tổng cục Thủy sản Na Uy hiểu rằng quyết định an tử Freya có thể khiến công chúng phản ứng, nhưng ông cho rằng đây là hành động đúng đắn. "Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi động vật, nhưng tính mạng và sự an toàn của con người phải được ưu tiên", ông nói.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho rằng việc an tử Freya là đúng đắn. "Tôi ủng hộ quyết định an tử Freya. Đó là một quyết định đúng. Tôi không ngạc nhiên khi việc này dẫn đến phản ứng quốc tế dữ dội. Đôi khi chúng tôi phải đưa ra những quyết định không được lòng mọi người", Jonas Gahr Store nói với đài NRK hôm 15/8.

Động vật có thể gây nguy hiểm và đôi khi việc an tử là cần thiết, miễn là điều đó không gây hại đến sự tồn tại của quần thể, theo Espen Fjeld, cố vấn cấp cao cho Cơ quan Môi trường Na Uy. Có 30.000 con hải mã ở bắc Đại Tây Dương, ông cho biết. Fjeld cho rằng việc chăm sóc môi trường sống của một loài, ví dụ như dừng thăm dò dầu khí ở biển Barents, quan trọng hơn là cố gắng chăm sóc một cá thể đi lạc xa nhà.

Thu Thảo