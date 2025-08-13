Quyết Chiến vuột huy chương World Games

Trung QuốcCơ thủ số một Việt Nam thua Martin Horn (Đức) 34-40 trong trận tranh giải ba nội dung carom 3 băng World Games 2025, chiều 13/8.

Trước cơ hội giành huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự World Games, Trần Quyết Chiến khởi đầu lạc quan. Nhờ loạt 5 điểm ở lượt cơ thứ hai, anh vượt lên dẫn 7-3. Tuy nhiên, Horn nhanh chóng đáp trả, ghi liền 8 điểm ở lượt thứ tư để dẫn ngược 13-10. Đến lượt thứ bảy, cơ thủ người Đức thậm chí ghi 9 điểm, gia tăng cách biệt lên 22-14.

Trở lại sau giờ nghỉ, Quyết Chiến có vẻ mất nhịp, không còn tạo ra các chuỗi điểm dài, trong khi Horn vẫn chắc tay. Sau 19 lượt cơ, Horn đạt 38 điểm, bỏ cách 24 điểm so với Quyết Chiến.

Kể cả khi Horn chững lại, chỉ ghi một điểm trong 6 lượt cơ tiếp theo, Quyết Chiến cũng chỉ thu hẹp được khoảng cách ở điểm 34. Horn tận dụng triệt để cơ hội cuối cùng, khép lại trận đấu với chiến thắng 40-34.

Ở bán kết vào buổi sáng, Quyết Chiến thi đấu giằng co, quyết liệt hơn trước Cho Myung-woo. Khi tỷ số là 37-37, đại diện Việt Nam ghi liền hai điểm và đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu. Sau khi Quyết Chiến đi cơ, đối thủ Hàn Quốc thậm chí đã định đứng dậy bắt tay.

Tuy nhiên, bi cái của Quyết Chiến trượt bi mục tiêu chỉ vài milimet. Anh ngả người ra vì tiếc nuối và lẩm bẩm gì đó. Cơ thủ số một Hàn Quốc không bỏ lỡ cơ hội này, ghi liền ba điểm để thắng ngược 40-39.

Kết quả này đưa Cho vào chung kết gặp Sameh Sidhom - người đánh bại Horn 40-32 ở trận bán kết sau đó.

Hôm 12/8, wushu đã giành những huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại World Games 2025, với hai HC bạc, một đồng. Đỗ Huy Hoàng thua võ sĩ chủ nhà Đường Tư Thạc trong trận chung kết hạng cân nam dưới 56kg, nhận HC bạc. Nguyễn Thị Thu Thủy cũng thất bại trước đối thủ chủ nhà Lý Chí Cần ở chung kết nữ dưới 60kg. Còn Ngô Thị Phương Nga thắng đối thủ Philippines Krizan Faith Collado trong trận tranh HC đồng hạng dưới 52kg nữ.

Kết quả này giúp Việt Nam leo lên thứ 48 trên bảng tổng sắp, tính đến 22h ngày 13/8. Chủ nhà Trung Quốc dẫn đầu với 19 HC vàng, sau đó đến Đức với 15 HC vàng. Đoàn Đông Nam Á có thành tích tốt nhất là Thái Lan, ở vị trí 13 với bốn HC vàng. Sau đó là Indonesia (ba HC vàng) và Malaysia (một HC vàng).

Việt Nam còn kỳ vọng huy chương ở các nội dung quyền biểu diễn của wushu, với Nông Văn Hữu, Dương Thúy Vi và Đặng Trần Phương Nhi.

World Games là Đại hội Thể thao Thế giới, diễn ra bốn năm một lần, lần đầu năm 1981. Sự kiện do Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới (IWGA) tổ chức, được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bảo trợ. Đây được xem là sân chơi danh giá dành cho các môn thể thao hoặc nội dung chưa được đưa vào Thế vận hội.

Đại hội năm nay diễn ra 7/8 đến 17/8 tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), quy tụ khoảng 4.000 VĐV từ 62 quốc gia, tranh 256 bộ huy chương ở 34 môn.

