Trung QuốcCơ thủ Trần Quyết Chiến dẫn 39-37 nhưng không thể ghi điểm quyết định, thua ngược Cho Myung-woo 39-40 tại bán kết carom 3 băng World Games 2025.

Trận đấu sáng nay giữa cơ thủ số hai thế giới (Cho) và số ba (Quyết Chiến) diễn ra kịch tính, giằng co từng điểm. Khi tỷ số là 37-37, đại diện Việt Nam ghi liền hai điểm và đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu. Sau khi Quyết Chiến đi cơ, đối thủ Hàn Quốc đã định đứng dậy bắt tay.

Trần Quyết Chiến tại Đại hội Thể thao Thế giới 2025 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 11/8/2025. Ảnh: World Games

Tuy nhiên, bi cái của Quyết Chiến trượt bi mục tiêu chỉ vài milimet. Khiến anh ngả người ra vì tiếc nuối và lẩm bẩm gì đó. Cơ thủ số một Hàn Quốc không tận dụng triệt để cơ hội này để ghi liền ba điểm, thắng ngược 40-39.

Chiến thắng này đưa Cho vào chung kết gặp Martin Horn hoặc Sameh Sidhom. Còn Quyết Chiến sẽ tranh HC đồng với người thua trận đấu giữa Horn và Sidhom. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng để anh giành huy chương đầu tiên trong lịch sử World Games.

Quyết Chiến thua sát nút ở bán kết World Games Diễn biến cuối trận đấu.

Hôm qua, wushu đã giành những huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại World Games 2025, với hai HC bạc, một đồng. Đỗ Huy Hoàng thua võ sĩ chủ nhà Đường Tư Thạc trong trận chung kết hạng cân nam dưới 56kg, nhận HC bạc. Nguyễn Thị Thu Thủy cũng thất bại trước đối thủ chủ nhà Lý Chí Cần ở chung kết nữ dưới 60kg. Còn Ngô Thị Phương Nga thắng đối thủ Philippines Krizan Faith Collado trong trận tranh HC đồng hạng dưới 52kg nữ.

Kết quả này giúp Việt Nam có tên trên bảng tổng sắp tính đến 10h sáng nay, đứng thứ 41 cùng CH Czech. Chủ nhà Trung Quốc dẫn đầu với 18 HC vàng, sau đó đến Đức với 15 HC vàng. Đoàn Đông Nam Á có thành tích tốt nhất là Thái Lan, ở vị trí 12 với bốn HC vàng. Indonesia và Malaysia cũng đã giành ít nhất một HC vàng.

Việt Nam còn kỳ vọng huy chương ở các nội dung quyền biểu diễn của wushu, với Nông Văn Hữu, Dương Thúy Vi và Đặng Trần Phương Nhi.

World Games là Đại hội Thể thao Thế giới, diễn ra bốn năm một lần, lần đầu năm 1981. Sự kiện do Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới (IWGA) tổ chức, được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bảo trợ. Đại hội năm nay diễn ra 7/8 đến 17/8 tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), quy tụ khoảng 4.000 VĐV tranh 256 bộ huy chương ở 34 môn.

Xuân Bình